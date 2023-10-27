Евросоюз выделит дополнительно €50 млн гуманитарной помощи населению Газы

Европейский союз (ЕС) выделит еще €50 млн гуманитарной помощи населению сектора Газа, страдающего из-за конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС. Об этом 26 октября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

«Мы выделим дополнительно €50 млн гуманитарной помощи. Завтра, в пятницу, мы подпишем контракт на 40 млн с агентствами ООН», — сказала она.

Глава Еврокомиссии добавила, что оставшиеся €10 млн будут направлены на доставку гуманитарной помощи в пятницу, 27 октября, двумя рейсами через Египет.

Ранее в этот же день лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не смогли согласовать призыв к прекращению огня между Израилем и ХАМАС, а лишь призвали к «гуманитарным паузам и открытию гуманитарных коридоров» в секторе Газа.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициативу о выводе всех детей с территории сектора Газа можно оценивать только позитивно. Он подчеркнул, что на данный момент в палестинском анклаве происходит гуманитарная катастрофа. При этом Песков отметил, что через КПП «Рафах» с территории Египта в сектор Газа пропустили всего два десятка грузовиков с помощью, а этого слишком мало.

Накануне, 25 октября, Совет Безопасности (ЕС) ООН не принял российский проект ближневосточной резолюции, который учитывал элементы не принятого на прошлой неделе проекта Бразилии. Против выступили Великобритания и США. РФ и Китай также наложили вето на американскую резолюцию. Постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя объяснил такое решение тем, что Вашингтон предложил крайне политизированный проект, насыщенный неуместными заявлениями.

Ранее, 23 октября, издание Al Arabiya со ссылкой на источник в правительстве Египта сообщило о переговорах по вопросу создания лагеря для оказания помощи беженцам из сектора Газа в городе Рафах палестинского анклава. Одной из функций таких мест должен стать отбор пострадавших в ходе ударов людей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.