Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировали на Командорских островах

Специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6 рядом с островом Беринга Командорского архипелага в Камчатском крае. Об этом 27 октября сообщили в Камчатском филиале ФИЦ «Единая геофизическая служба» Российской академии наук (РАН).

«Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 117 км от села Никольское, расположенного на острове Беринга Командорского архипелага», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глубина очага составила 47 км. В селе Никольское был зафиксирован толчок силой до четырех баллов, добавили в пресс-службе. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее, 17 октября, сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5 у берегов Камчатского края. Местные жители ощутили подземные толчки. Землетрясение произошло вечером 16 октября. Эпицентр находился в 126 км к востоку от Петропавловска-Камчатского и залегал на глубине 58,7 км. В населенных пунктах землетрясение ощущалось на три балла.