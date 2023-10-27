Власти определили перечень требований к бизнесу для отмены экспортных пошлин

Правительство готовит список продукции, которую могут исключить из перечня товаров, с которого взимается экспортная пошлина. Минэкономразвития сформировало требования для бизнеса к информации, которую нужно предоставить, чтобы претендовать на исключение из этого списка.

Например, компаниям потребуется предоставить финансовую отчетность, структуру себестоимости с классификацией по составляющим элементам и выделением валютных расходов и другие данные, следует из документа, с которыми ознакомились «Известия».

С просьбой отменить такой сбор выступили несколько отраслей: ювелирная и энергетическая. Теперь же к ним присоединился и Союз переработчиков пластмасс. Бизнес предупреждает: экспортные пошлины приведут к росту цен на товары и спровоцируют снижение объемов производства.

Экспортные пошлины вступили в силу с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года экспортной пошлины на широкий перечень товаров в размере 4–7% при курсе доллара 80 рублей и выше. Сбором облагаются, например, рыба, яйца, овощи и фрукты, полимеры, ювелирные изделия, электроэнергия. Новые пошлины не распространяются на нефть, газ, зерно и лесоматериалы.

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Обратный кейс: власти подготовили требования для отмены экспортных пошлин