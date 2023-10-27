Российская система ПВО перехватила еще один беспилотник ВСУ над Курской областью

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила еще один украинский беспилотник над Курской областью. Об этом 27 октября сообщили в Минобороны РФ.

«26 октября в районе 23:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в этот день российское оборонное ведомство сообщило о пресечении попыток Киева атаковать территорию РФ. Один беспилотник был перехвачен над Курской областью в 21:00. Кроме того, около 19:30 силы ПВО также уничтожили украинский беспилотник над Курской областью.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.