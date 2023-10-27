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Антонов обвинил США в подстрекательских действиях на мировой арене

Антонов: США пошли на выделение Украине помощи в период эскалации напряженности
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Вашингтон заявил о выделении Киеву очередного пакета помощи в период «небывалой эскалации международной напряженности», заявил 27 октября посол РФ в США Анатолий Антонов.

«...Это происходит в период небывалой эскалации международной напряженности. Провокационные и подстрекательские действия США на международной арене напоминают скорее подливание масла в огонь, чем усилия, противодействующие дальнейшему разжиганию и распространению кровавых конфликтов», — приводятся слова дипломата в Telegram-канале посольства.

Он отметил, что администрация США не внемлет голосу разума и доводам американцев, которые всё чаще настаивают на прекращении бессмысленных многомиллионных вливаний в киевский режим.

Антонов обратил внимание на то, что Вашингтон должен прекратить халатно относиться к мнению граждан США, а также «перестать демонстрировать безразличие ко всё новым жертвам, гибнущим от американского оружия».

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Накануне Госдеп США сообщил, что Вашингтон выделит Киеву очередной пакет военной помощи на общую сумму $150 млн. Вооружение будет передано Киеву из запасов министерства обороны США. Госсекретарь заявил, что Соединенные Штаты Америки намерены продолжать поддержку Украины.

Как уточнили в Пентагоне, в новый пакет помощи войдут, в частности, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и ракетных систем залпового огня HIMARS, а также ракеты для противотанковых комплексов TOW, 2 млн патронов, приборы ночного видения и другое оборудование.

25 октября газета Politico со ссылкой на конгрессменов сообщила, что администрация американского лидера в индивидуальном порядке призывает представителей обеих политических партий в конгрессе предоставлять обоснования необходимости выделения финансовой помощи Украине тем, что та, по мнению властей, станет «залогом роста экономики в самих Соединенных Штатах».

Как заявил российский сенатор Алексей Пушков, новое обоснование поддержки Украины, которое предложил президент США Джо Байден, стало фактическим признанием бессмысленности его предыдущих доводов.

До этого, 15 октября, он заявил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Соединенные Штаты смогут обеспечивать «международную безопасность».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято в феврале прошлого года из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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