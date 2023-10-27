Посол РФ рассказал о сотрудничестве с Ираком в военно-технической сфере

Иракская сторона хочет активно работать с Россией в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом «Известиям» рассказал посол РФ в Багдаде Эльбрус Кутрашев.

«Иракцы всегда хотели, хотят и будут хотеть активно сотрудничать с Россией в сфере военно-технического сотрудничества. Здесь сохранились приятные воспоминания о былом прошлом (СССР активно работал с Ираком многие десятилетия). И сегодня у Багдада создается приятное впечатление от кооперации с Россией. К США у иракских властей больше претензий, чем благодарности в данной сфере», — заявил посол.

Дипломат уточнил, что в Ираке отмечают проблематичность с использованием оружия американского производства. По его словам, ближневосточные партнеры отдают предпочтение российской технике.

«При пользовании американским оружием очень часто отмечается проблематичность — это связано с условиями поставок вооружения и обслуживания в целом. Наши иракские коллеги аккуратно намекают, что им в этой связи неудобно работать с американцами: слишком дорого, есть недопонимания, а самое главное, нет никаких гарантий, что эта техника правильно будет функционировать. Она особенно сложная в использовании», — рассказал Эльбрус Кутрашев.

Подробнее читайте в интервью Эльбруса Кутрашева «Известиям»:

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