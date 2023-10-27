Реклама
Прямой эфир
Общество
«Росавиация» сообщила об освобождении аэродрома в Махачкале
Мир
Байден и Нетаньяху обсудили защиту мирного населения Газы и усиление гумпомощи
Общество
Правительство Дагестана заявило о контроле над ситуацией в аэропорту Махачкалы
Мир
Подтвержденное число заложников в секторе Газа увеличилось до 239
Общество
Прокуратура Дагестана поставила на контроль расследование дела о беспорядках
Общество
Уголовное дело возбуждено после беспорядков в аэропорту Махачкалы
Мир
В Армии Израиля заявили о расширении масштабов операции в секторе Газа
Общество
«Росавиация» сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы из-за беспорядков
Происшествия
Участники беспорядков в Махачкале забрались на крышу терминала аэропорта
Происшествия
В аэропорту Махачкалы толпа прорвалась на поле и окружила самолет
Мир
ВКС РФ нанесли удары по подземным укрытиям боевиков в Сирии
Общество
Открытое горение на нефтяном резервуаре в Коми ликвидировали
Спорт
ЦСКА нанес первое поражение «Краснодару» в текущем сезоне РПЛ

Посол РФ рассказал о сотрудничестве с Ираком в военно-технической сфере

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иракская сторона хочет активно работать с Россией в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом «Известиям» рассказал посол РФ в Багдаде Эльбрус Кутрашев.

Цены им нефть: РФ и Ирак хотят отказаться от доллара в расчетах за сырье
Сергей Лавров обсудил международную торговлю с коллегами в Багдаде, застав там отголоски землетрясения

«Иракцы всегда хотели, хотят и будут хотеть активно сотрудничать с Россией в сфере военно-технического сотрудничества. Здесь сохранились приятные воспоминания о былом прошлом (СССР активно работал с Ираком многие десятилетия). И сегодня у Багдада создается приятное впечатление от кооперации с Россией. К США у иракских властей больше претензий, чем благодарности в данной сфере», — заявил посол.

Дипломат уточнил, что в Ираке отмечают проблематичность с использованием оружия американского производства. По его словам, ближневосточные партнеры отдают предпочтение российской технике.

«При пользовании американским оружием очень часто отмечается проблематичность — это связано с условиями поставок вооружения и обслуживания в целом. Наши иракские коллеги аккуратно намекают, что им в этой связи неудобно работать с американцами: слишком дорого, есть недопонимания, а самое главное, нет никаких гарантий, что эта техника правильно будет функционировать. Она особенно сложная в использовании», — рассказал Эльбрус Кутрашев.

Подробнее читайте в интервью Эльбруса Кутрашева «Известиям»:

«Россия занимает первое место среди иностранных инвесторов в Ираке»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023