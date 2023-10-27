Bloomberg сообщило о планах Китая пропустить мирный саммит по Украине на Мальте

Представитель Китая не планирует ехать на встречу по урегулированию украинского конфликта, которая пройдет на Мальте 28–29 октября. Об этом 26 октября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По сведениям собеседников агентства, в списке участников числятся представители G7 («Группы семи»), а также Катар, ЮАР, Индия и Турция. Возможно, некоторые страны, в частности, Бразилия и Чили, будут участвовать в мероприятии в виртуальном формате.

В агентстве отметили, что отсутствие китайской стороны вызовет разочарование президента Украины Владимира Зеленского, который хочет заручиться мировой поддержкой для продвижения своего «мирного плана».

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предстоящая встреча копенгагенского формата по Украине, которая состоится 28–29 октября на Мальте, контрпродуктивна и не имеет перспектив.

20 октября министерство иностранных, европейских дел и торговли Мальты сообщило, что с 28 по 29 октября на Мальте пройдет международная встреча по Украине. В министерстве отметили, что на встрече будет продолжена работа, проведенная на предыдущих подобных форумах в Копенгагене и Джидде. При этом источники заявили, что Россию на мероприятие не пригласили.

18 октября президент РФ Владимир Путин назвал условие для переговоров по ситуации на Украине. Необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс.

Готовность Зеленского к мирным переговорам в последнее время допускают в СМИ. 15 октября, польский журнал Myśl Polska писал, что в своих ежедневных выступлениях Зеленский почти не касается темы положения украинской армии на фронте, упоминая больше палестино-израильский конфликт.

До этого, 13 октября, американское издание Military Watch Magazine (MWM) отметило, что страны Запада могут вынудить украинские власти пойти на переговоры с Россией из-за обострения ближневосточного конфликта.

В Стамбуле 29 марта 2022 года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.