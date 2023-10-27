Главком ВСУ отчитался перед США и Британией об обстановке на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный 26 октября обсудил ситуацию на украинском фронте в ходе встречи с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником Штаба обороны ВС Великобритании адмиралом Тони Радакином.

«Провели встречу в широком составе с нашими партнерами — верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи, начальником Штаба обороны [ВС] Великобритании адмиралом Тони Радакином. Остановились на актуальных потребностях Вооруженных сил Украины в снарядах, дронах и военной технике», — сообщил он в Telegram-канале.

Главком ВСУ не стал уточнять место проведения встречи.

Ранее в этот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби допустил, что Россия добьется тактических преимуществ на Украине в ближайшие месяцы. Российские военные вновь начали проводить наступательные действия на нескольких направлениях, в том числе в районе Авдеевки, Лимана и Купянска.

Также 26 октября стало известно о новом пакете помощи Украине со стороны США. По информации Пентагона, туда войдут, в частности, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и ракетных систем залпового огня HIMARS общей стоимостью $150 млн.

Между тем, по сообщения СМИ, ВСУ жалуются на то, что они находятся в тяжелом положении. Так, украинские военные, участвующие в боевых действиях под Красным Лиманом, сообщают о тяжелом положении, похожего на которое не было с октября 2022 года.

Кроме того, в этот день французская газета Le Monde также обратила внимание на то, что ВСУ не добиваются успехов в контрнаступлении и им не удается прорвать хорошо организованную российскую линию обороны. В статье подчеркивалось, что РФ обладает ресурсами, позволяющими ей вести длительное противостояние, несмотря на санкции западных стран.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.