Посол РФ рассказал о лидерстве российских компаний на иракском рынке

Россия остается основным инвестиционным партнером для Ирака, при этом главное направление — нефтегазовая отрасль. Об этом «Известиям» рассказал посол РФ в Багдаде Эльбрус Кутрашев.

«Я с гордостью могу сказать, что Россия занимает первое место среди всего числа иностранных инвесторов в Ираке. У нас здесь самые большие вложения: прежде всего, в нефтегазовую отрасль. Цифры приводятся разные. Как минимум $14,5 млрд. Другие данные свидетельствуют о вложенных $19 млрд. Это самые большие инвестиции», — заявил дипломат.

Однако, по словам Эльбруса Кутрашева, Иран сохраняет сбалансированную внешнеэкономическую политику и имеет договоренности с другими компаниями, как TotalEnergies и Siemens.

«Они активно вкладывают в экономику Ирака. Объем их инвестиций больше российских, однако они пока существуют только в проекте. На сегодняшний день мы сохраняем лидерство в этой сфере», — отметил посол.

Подробнее читайте в интервью Эльбруса Кутрашева «Известиям»:

«Россия занимает первое место среди иностранных инвесторов в Ираке»