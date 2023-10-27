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Посол РФ рассказал о лидерстве российских компаний на иракском рынке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Россия остается основным инвестиционным партнером для Ирака, при этом главное направление — нефтегазовая отрасль. Об этом «Известиям» рассказал посол РФ в Багдаде Эльбрус Кутрашев.

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«Я с гордостью могу сказать, что Россия занимает первое место среди всего числа иностранных инвесторов в Ираке. У нас здесь самые большие вложения: прежде всего, в нефтегазовую отрасль. Цифры приводятся разные. Как минимум $14,5 млрд. Другие данные свидетельствуют о вложенных $19 млрд. Это самые большие инвестиции», — заявил дипломат.

Однако, по словам Эльбруса Кутрашева, Иран сохраняет сбалансированную внешнеэкономическую политику и имеет договоренности с другими компаниями, как TotalEnergies и Siemens.

«Они активно вкладывают в экономику Ирака. Объем их инвестиций больше российских, однако они пока существуют только в проекте. На сегодняшний день мы сохраняем лидерство в этой сфере», — отметил посол.

Подробнее читайте в интервью Эльбруса Кутрашева «Известиям»:

«Россия занимает первое место среди иностранных инвесторов в Ираке»

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