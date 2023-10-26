Минобороны РФ 26 октября сообщило, что система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила украинский беспилотник над Курской областью.

«26 октября в районе 21:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что дрон был перехвачен дежурными средствами ПВО в районе населенного пункта Курчатов.

Ранее в этот день около 19:30 силы ПВО также уничтожили украинский беспилотник над Курской областью.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.