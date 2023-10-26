Реклама
Прямой эфир
Мир
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
Мир
Посольство РФ осудило высказывания главы МО Британии о контактах РФ с ХАМАС
Мир
Байден заявил о необходимости США и КНР работать вместе над решением глобальных проблем
Мир
WP узнала о призывах США к Израилю отказаться от масштабной операции в Газе
Общество
СКР возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности журналистов МИЦ «Известия»
Мир
ХАМАС заявило об отражении израильского наземного вторжения на востоке Аль-Бурейджа
Мир
Украинские СМИ заявили о спланированном СБУ покушении на экс-нардепа рады Царёва
Мир
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Мир
Пентагон заявил о намерении США выпускать новый тип ядерной бомбы
Происшествия
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Мир
В НАТО указали на преждевременность вступления Украины в альянс
Мир
ХАМАС заявило об атаке Газы Израилем «с суши, моря и воздуха»
Мир
В Виннице школы перевели на онлайн-обучение из-за вспышки гепатита А

ПВО перехватила украинский беспилотник над Курской областью

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны РФ 26 октября сообщило, что система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила украинский беспилотник над Курской областью.

«26 октября в районе 21:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что дрон был перехвачен дежурными средствами ПВО в районе населенного пункта Курчатов.

Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
Бороться с БПЛА будут подразделения Ми-28

Ранее в этот день около 19:30 силы ПВО также уничтожили украинский беспилотник над Курской областью.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023