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В США указали на отсутствие информации о нарушении Израилем правил войны

Госдепартамент: США пока не изучали вопрос, нарушал ли Израиль правила войны
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Руководитель пресс-службы госдепартамента Мэттью Миллер 26 октября заявил, что США пока не рассматривали вопрос о том, нарушал ли Израиль правила войны.

«Мы не проводили какой-либо формальной оценки. Было нанесено несколько ударов, необходимо смотреть на факты и обстоятельства каждого из них», — сказал он в ходе брифинга.

Как отметил Миллер, Израиль прислушивается к совету Вашингтона о необходимости соблюдения правил войны.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов сказал, что США призывают все страны не оказывать сейчас поддержку ХАМАС и рассмотрят итоги встреч эмиссаров движения в Москве.

По словам Кирби, он не уполномочен комментировать поездки или контакты эмиссаров ХАМАС с представителями РФ. Однако представитель Белого дома указал, что, по мнению Вашингтона, «сейчас не время поддерживать ХАМАС». Он призвал страны принять участие в оказании помощи Израилю в самозащите и доставке гуманитарной помощи. США посмотрят, к чему приведут эмиссаров ХАМАС с представителями РФ.

При этом официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что военные советники из США работают сейчас в Израиле, их опыт представляется полезным, но все решения по дальнейшему ходу операции в секторе Газа еврейское государство принимает самостоятельно.

По его словам, между военными двух стран установлены плотные контакты, они постоянно общаются, многие делают это каждый день. Как уточнил Хагари, начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви «почти ежедневно беседует» с главой Центрального командования ВС США Майклом Куриллой. Он подчеркнул, что Израиль и США рассматривают весь Ближневосточный регион как одно целое, страны обмениваются разведданными, у них общие возможности в области обороны. Хагари указал, что американцы сбили все ракеты, что было запущены в направлении Израиля несколько дней назад из Йемена. У США и Израиля, по словам представителя ЦАХАЛ, есть общая картина безопасности.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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