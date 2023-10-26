ВКС РФ нанесли авиаудар по объектам боевиков в сирийском Идлибе

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить 26 октября заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли авиаудар в провинции Идлиб по подземному укрытию боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск.

«ВКС России нанесли авиационный удар в районе Эль-Бара провинции Идлиб по подземному укрытию боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск», — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, Кулить указал, что в результате минометного обстрела и сброса двух гранат с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), запущенного террористами из района Эз-Зиара по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Санджека в провинции Латакия, ранены три сирийских военных.

Накануне заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что ВКС РФ нанесли два авиаудара по местам скопления живой силы и техники боевиков, причастных к обстрелам сирийских войск.

24 октября ВКС РФ нанесли авиаудары по объектам террористов и поразили три подземных укрытия боевиков в Идлибе.

До этого, 19 октября, ВКС России ликвидировали подземные склады боеприпасов, принадлежавшие террористам. Также отмечалось, что террористические группировки продолжают провокации на территории идлибской зоны деэскалации, поэтому ВКС РФ продолжают атаковать стратегически важные объекты НВФ.