СМИ узнали о нападении на крупнейшую военную базу Израиля в Эритрее

В Эритрее израильские военные подверглись вооруженному нападению на базе на архипелаге Дахлак. Об этом 26 октября сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на эритрейские военные источники.

Целью атаки была вершина горы, на которой находится израильский наблюдательный пункт в Красном море. В результате нападения погиб высокопоставленный офицер, передают источники.

Дахлак — крупная база Израиля. Отмечается, что там насчитываются десятки истребителей различных моделей.

В ночь на 26 октября сообщалось, что четыре человека пострадали в пригородах Тель-Авива после ракетного обстрела центральной части Израиля со стороны сектора Газа.

Накануне группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» сообщила о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, количество жертв в секторе Газа возросло до 7 тыс. человек, пострадали 18,5 тыс. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс., погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.