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Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Минобороны РФ 27 октября рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, водитель подразделения материально-технического обеспечения младший сержант Али Алиев получил задачу оперативно доставить боеприпасы одному из артиллерийских подразделений, поддерживающих обороняющиеся российские войска на линии боевого соприкосновения.

По маршруту движения Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под огневой контроль участок дороги, ведущий к российским артиллеристам. Алиев, несмотря на артиллерийский обстрел и угрозу взрыва перевозимых боеприпасов, умело маневрировал на местности и менял скоростной режим, благодаря чему артиллерия противника не сумела поразить машину. Быстро проехав опасный участок маршрута, военнослужащий доставил боеприпасы, что позволило отразить наступление превосходящих сил ВСУ.

Благодаря мужеству и мастерству вождения Алиева противник не прорвал оборону российских войск, понес значительные потери, а российские подразделения, перейдя в наступление, при поддержке артиллерии захватили опорные пункты ВСУ, откуда корректировался огонь по оборонительным позициям российских войск.

Также Минобороны выделило заслуги командира отделения взвода обеспечения старшего сержанта Андрея Ильина. Он организовывал перегрузку боеприпасов из машин обеспечения в замаскированные места хранения в одном из районов обороны российских войск.

Постоянно наблюдая за обстановкой, Ильин обнаружил низколетящий беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который вел разведку позиций дивизиона. Военнослужащий незамедлительно сообщил командиру взвода и близлежащим постам о приближении разведывательного дрона, что позволило оперативно уничтожить беспилотник.

Благодаря бдительности Ильина противник не смог провести разведку позиций артиллерийского дивизиона и не было допущено потерь среди личного состава.

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Накануне Минобороны РФ сообщило, что подразделения Западной группировки войск отразили шесть атак ВСУ за сутки на купянском направлении — в районах Синьковки Харьковской области и Сергеевки в Луганской Народной Республике.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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