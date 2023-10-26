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Три мирных жителя погибли при атаке дронов в сирийской Хаме

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Фото: Global Look Press/Christian Spicker, via www.imago
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Террористические группировки на севере Сирии вновь использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для нападений на населенные пункты и позиции войск. Об этом 26 октября сообщил телеканал Al Ikhbariya со ссылкой на минобороны арабской республики.

Отмечается, что в результате атаки БПЛА на жилые дома в районе Эр-Рубейя провинции Хама погибли три человека, еще двое получили ранения.

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Накануне заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли два авиаудара по местам скопления живой силы и техники боевиков, причастных к обстрелам сирийских войск.

24 октября ВКС РФ нанесли авиаудары по объектам террористов и поразили три подземных укрытия боевиков в Идлибе.

19 октября ВКС России ликвидировали подземные склады боеприпасов, принадлежавшие террористам. Кроме того, отмечалось, что террористические группировки продолжают провокации на территории идлибской зоны деэскалации, поэтому ВКС РФ продолжают атаковать стратегически важные объекты НФВ.

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