Минздрав РФ порекомендовал лекарства для лечения коронавирусной инфекции

Минздрав РФ 26 октября обновил рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

Как указывается в документе, для лечения COVID-19 рекомендовано 13 препаратов.

К приоритетным группам по антикоронавирусной вакцинации относятся люди с иммунодефицитом, онкологией, получающие лучевую терапию, химиотерапию, таргетную терапию или иммунотерапию, уточняет «Газета.Ru».

Отмечается, что коронавирус на данный момент приобретает характер сезонной инфекции. При этом максимальную опасность для окружающих представляет инфицированный человек в конце инкубационного периода и в первые дни заболевания.

Ранее, 7 октября, врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» к.м.н. Андрей Поздняков рассказал «Известиям», что штамм коронавируса «Эрис» имеет около пяти новых мутаций в S-белке по сравнению с более ранними версиями «Омикрона». По его словам, он более заразен, чем предыдущие штаммы коронавируса, однако протекает легче.