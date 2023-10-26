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МИД Израиля выразил недовольство визитом представителей ХАМАС в Москву

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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МИД Израиля недоволен визитом представителей палестинского движения ХАМАС в Россию, заявила 26 октября пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

«Израиль рассматривает приглашение главарей ХАМАС в Москву как недостойный шаг», — отметили там.

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Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москве с визитом находятся представители палестинского движения. По данным источника «РИА Новости», в российскую столицу прибыл член политбюро ХАМАС Абу Марзук.

Также Захарова заявила, что Россия прикладывает усилия для скорейшего завершения палестино-израильского конфликта, а также находится в контакте с ключевыми игроками. Она подчеркнула, что конфликт не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами через налаживание полноформатного переговорного процесса на известной международно-правовой основе, итогом которого должно стать создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израиле.

Кроме того, 26 октября в МИД РФ сообщили, что российская сторона обсудила на встрече с ХАМАС в Москве освобождение заложников и эвакуацию россиян из сектора Газа. Как отметили в ведомстве, сейчас в Москве находится член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук. С ним обсуждалось освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с представителями палестинского движения ХАМАС, которые находятся с визитом в Москве. Как пояснил пресс-секретарь президента России, контакты с ХАМАС будут только по линии МИД РФ.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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