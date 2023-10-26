Путин предложил подумать над оказанием «Роскосмосом» платных услуг

Президент России Владимир Путин 26 октября предложил подумать над оказанием «Роскосмосом» услуг на платной основе.

«В космической сфере нужно стремиться к развитию конкуренции, настраивать именно рыночные механизмы, создавать реальные возможности для частных компаний в космической сфере, бороться за государственный заказ. Сейчас пробиться им туда достаточно сложно во многом потому, что госструктуры, как правило, получают услуги, продукты «Роскосмоса» безвозмездно, даром», — сказал он на совещании по развитию космической сферы.

По его словам, подобная практика искажает конкуренцию и лишает «Роскосмос» мотивации работать над повышением качества продуктов. В связи с этим он предложил подумать над тем, чтобы услуги госкорпорации оказывались на платной основе, а полученные средства направлялись на развитие спутниковых группировок.

Также Путин сказал, что России надо подумать об экспорте в страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС космических сервисов.

Путин 26 октября провел встречу с молодыми учеными и совещание по ракетно-космической отрасли. Президента удивили зарплаты специалистов. Он отметил, что власти займутся вопросом их повышения. В ходе встречи с молодыми учеными президент России также подчеркнул, что космическая отрасль является очень интересной и перспективной сферой, без развития которой жизнь человечества вскоре станет невозможной. Помимо этого, Путин указал, что состав российской орбитальной группировки нужно кратно увеличить в сжатые сроки.

Также Путин заявил о необходимости расширить доступность ключевых космических сервисов, а также покрытие связью территории страны. Кроме того, правительству РФ до 1 июля 2024 года поручено разработать и утвердить нацпроект по развитию космических технологий и сервисов.

По словам российского президента, государство заинтересовано в развитии частных космических компаний. Он подчеркнул, что взаимодействие между государством и частным бизнесом востребовано на фоне того, что происходит коммерциализация космических услуг. И развивать отрасль без этого будет невозможно.

30 июня Путин и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов обсудили вопрос о расширении возможностей частных компаний для работы в космосе. Тогда президент отметил, что привлечение негосударственных компаний и предприятий поможет развитию низкоорбитальной группировки спутников.