Пентагон сообщил о переброске на Ближний Восток еще 900 военнослужащих США

Соединенные Штаты Америки разворачивают на Ближнем Востоке еще примерно 900 своих военнослужащих, включая операторов систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 26 октября в ходе регулярного брифинга заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Я готов подтвердить, что порядка 900 военнослужащих были переброшены или находятся в процессе переброски в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США», — сказал он.

Райдер уточнил, что в основном разговор здесь идет про операторов средств ПВО.

Как сообщила накануне, 25 октября, американская газета The Wall Street Journal (WSJ), Израиль согласился на просьбу США отложить наземную операцию, чтобы те успели перебросить дополнительные системы противоракетной обороны (ПРО) в регион для защиты американских войск. Авторы статьи отметили, что официальные лица США убеждали израильтян подождать до тех пор, пока эти части не будут размещены. Это может произойти уже в конце этой недели, отметила газета.

Байден, в свою очередь, заявил, что не требовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отсрочить начало военной операции в Газе, а только призвал прежде всего вызволить находящихся у боевиков движения ХАМАС заложников. Кроме того, американский лидер заявил, что он «не доверяет» цифрам потерь среди гражданского населения, представленным палестинцами.

Кроме того, министерство обороны США 25 октября выразило намерение отправить Израилю две батареи системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», которые способны перехватывать ракеты малой дальности.

24 октября Пентагон подтвердил отправку в Израиль военных США в качестве советников. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер добавил, что советником в Израиль был направлен генерал морской пехоты США Джеймс Глинн, участвовавший в операциях против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

20 октября президент США Джо Байден запросил у конгресса США оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.