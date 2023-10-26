Политолог назвал причину массовой стрельбы в штате Мэн

Массшутинг отражает общее неблагополучие, которое характерно для американского общества на сегодняшний день, оно экзальтированно и справа, и слева. Так прокомментировал «Известиям» новость о массовой стрельбе 26 октября в штате Мэн замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«США переживают на сегодняшний день глубочайший внутренний кризис, как минимум с революции гражданских прав 60-х годов. На это еще накладывается социально-экономическое неблагополучие. Сочетание глубочайших демографических перемен, внутриполитического кризиса и социально-экономического кризиса в совокупности дают психологические проблемы американского населения», — указал он.

По его словам, стремительно уменьшается доля белых в американском обществе. В 40-е годы белые перестанут быть абсолютным большинством.

«При этом внутри представителей белых идет ценностная война, когда одна часть белых продвигает ультралиберальные ценности, а вторая часть наоборот качнулась в правый консерватизм. И между ними идет ожесточенная борьба», — подчеркнул эксперт.

Сейчас, по мнению Суслова, самый острый внутриполитический кризис в США наблюдается со времен гражданской войны середины XIX века.

«Вот всё это выплескивается на улицу. Вспомните у нас 90-е годы, когда сочеталось несколько кризисов одновременно и выплеск в уровне насилия».

США, по его словам, переживают такое сочетание нескольких кризисов воедино и всё это приводит к возросшему уровню насилия.

Ранее в этот день губернатор штата Мэн Джанет Миллс сообщила, что в результате массовой стрельбы в городе Льюистон 18 человек погибли, еще 13 получили ранения. Стрельба произошла накануне, 25 октября. Злоумышленник открыл огонь по людям в баре, ресторане и магазине. Президент Соединенных Штатов был сразу же проинформирован о произошедшем.

Как уточняет телеканал CNN, стрелок продолжает находиться на свободе.

По предварительной информации, данный инцидент стал самым массовым случаем расстрела в США в текущем году. Всего в 2023-м в Соединенных Штатах было зарегистрировано 565 инцидентов, в которых в результате стрельбы было убито не менее четырех человек за исключением стрелка.