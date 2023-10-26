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Путин посетит выставку «Россия», но не в день открытия

Песков: Путин посетит выставку «Россия» на ВДНХ, но не в день открытия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Президент России Владимир Путин посетит международную выставку-форум «Россия», которая пройдет в Москве на ВДНХ с ноября по апрель, однако он не планирует приезжать на ее открытие, сообщил в четверг, 26 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«На открытие не приедет, но то, что так или иначе он ее посмотрит, — конечно же, это обязательно. Выставка действительно стоит того, чтоб ее посмотреть. Там гигантский труд», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.

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1 октября корреспондент «Известий» Виктория Жильцова показала, как к выставке-форуму «Россия» готовят павильон «Атом» на ВДНХ. При посещении самого нижнего из трех этажей здания можно будет погрузиться в историю создания первой советской атомной бомбы.

Международная выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ. В ходе мероприятия будут продемонстрированы важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Участниками выставки-форума станут все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, а также общественные организации.

В ходе выставки также запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. В рамках последней лидеры отраслей экономики и главы регионов России представят самые значимые достижения последних лет. Кроме того, в «Дни регионов» каждый российский субъект презентует свои достижения в различных сферах, продемонстрирует выступления творческих коллективов и гастрономические особенности регионов.

Указ об учреждении выставки был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 29 марта 2023 года.

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