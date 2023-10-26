Глава Минфина Силуанов объяснил, почему пенсионеры не идут работать

Существует три основные причины, по которым российские пенсионеры предпочитают не работать. Об этом 26 октября заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

Как отметил министр, первая причина кроется в соотношении уровня пенсий и предлагаемых зарплат.

«Пенсионеры говорят, что пенсии поднимаются достаточно и предлагается невысокая заработная плата. Пенсии с учетом индексации в последние два года существенно подросли. И если идти работать, работодатели не всегда предлагают достойный уровень оплаты», — сказал Силуанов.

Глава Минфина добавил, что пожилые люди также предпочитают не работать по состоянию здоровья или из-за необходимости ухода за внуками.

«Эти три позиции и являются основанием для того, чтобы пенсионеры оставались на пенсии», — подчеркнул он.

Ранее, 25 октября, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, кому ожидать прибавки к пенсии 1 ноября 2023 года. Она отметила, что наиболее серьезные доплаты ждут россиян, которым недавно исполнилось 80 лет. Ежемесячно им будут платить фиксированную часть страховой пенсии в двойном размере — на 1 ноября эта сумма составит 15 134,66 рубля.

26 октября генеральный директор АО «НПФ Эволюция» Елена Тетюнина рассказала «Известиям», что начинать заботиться о накоплениях на пенсию необходимо задолго до наступления пенсионного возраста, оптимальный возраст для этого — от 30 лет, когда большинство специалистов сформировались в профессиональном плане и имеют стабильный доход.