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Глава Минфина Силуанов объяснил, почему пенсионеры не идут работать

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Существует три основные причины, по которым российские пенсионеры предпочитают не работать. Об этом 26 октября заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

Как отметил министр, первая причина кроется в соотношении уровня пенсий и предлагаемых зарплат.

«Пенсионеры говорят, что пенсии поднимаются достаточно и предлагается невысокая заработная плата. Пенсии с учетом индексации в последние два года существенно подросли. И если идти работать, работодатели не всегда предлагают достойный уровень оплаты», — сказал Силуанов.

Глава Минфина добавил, что пожилые люди также предпочитают не работать по состоянию здоровья или из-за необходимости ухода за внуками.

«Эти три позиции и являются основанием для того, чтобы пенсионеры оставались на пенсии», — подчеркнул он.

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Ранее, 25 октября, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, кому ожидать прибавки к пенсии 1 ноября 2023 года. Она отметила, что наиболее серьезные доплаты ждут россиян, которым недавно исполнилось 80 лет. Ежемесячно им будут платить фиксированную часть страховой пенсии в двойном размере — на 1 ноября эта сумма составит 15 134,66 рубля.

26 октября генеральный директор АО «НПФ Эволюция» Елена Тетюнина рассказала «Известиям», что начинать заботиться о накоплениях на пенсию необходимо задолго до наступления пенсионного возраста, оптимальный возраст для этого — от 30 лет, когда большинство специалистов сформировались в профессиональном плане и имеют стабильный доход.

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