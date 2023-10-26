Финансист предрек курсу биткоина рост до исторического максимума

Рост цены биткоина на 30% за две недели может быть обусловлен несколькими факторами. Об этом сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал в четверг, 26 октября. Финансовый аналитик также предрек криптовалюте дальнейший рост до нового исторического максимума.

По словам эксперта, во-первых, настроение инвесторов и трейдеров значительно улучшилось. Оптимизму способствовал отказ Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) от продолжения расследования против руководителей Ripple, а также от вердикта апелляционного суда США, который предписывает SEC пересмотреть заявку Grayscale на преобразование ее криптовалютного траста в спотовый биткоин-ETF.

Вторым и третьим факторами экономист считает технический анализ и психологию биржевой толпы, между которыми наблюдается тесная связь.

«Мощный уровень сопротивления, располагающийся вблизи отметки $30 тыс., был преодолен 23 октября, и актив вырос более чем на 10% на очень приличных объемах, в том числе и на закрытии коротких позиций крупных маржинальных спекулянтов, которые вынуждены были откупать свои «шорты» (шорт, или короткая позиция, — продажа актива в надежде на его падение)», — пояснил Переславский в беседе с Lenta.Ru.

По мнению экономиста, положено начало для долгосрочного тренда по увеличению стоимости биткоина.

«Следует дождаться двух взаимоисключающих событий: одобрения спотового ETF в США и халвинга биткоина. Если первое событие однозначно даст новый импульс спросу, то второе может сократить приток денег от майнеров», — отметил он.

Он добавил, что для долгосрочных инвестиций биткоин является перспективным вложением. Через два-три года криптовалюта может достигнуть своего исторического максимума в районе $70 тыс.

Во вторник, 24 октября, курс биткоина (BTC) повышался до $35 280. Однако к 12:16 мск опустился до $34 130, передает НСН.

Как уточнил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, за 13 неполных дней цена повысилась на 32,94%. Эксперт рассказал «Известиям», что на рост криптовалюты повлияли несколько факторов.

В апреле опрошенные «Известиями» эксперты выразили мнение, что в случае снижения уровня инфляции в США в этом году курс BTC может подняться до $40–50 тыс. При этом в июле банк Standard Chartered сообщил, что ожидает роста стоимости биткоина до уровня в $50 тыс. к концу этого года и $120 тыс. к концу 2024-го.