Реклама
Прямой эфир
Мир
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
Мир
Посольство РФ осудило высказывания главы МО Британии о контактах РФ с ХАМАС
Мир
Байден заявил о необходимости США и КНР работать вместе над решением глобальных проблем
Мир
WP узнала о призывах США к Израилю отказаться от масштабной операции в Газе
Общество
СКР возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности журналистов МИЦ «Известия»
Мир
ХАМАС заявило об отражении израильского наземного вторжения на востоке Аль-Бурейджа
Мир
Украинские СМИ заявили о спланированном СБУ покушении на экс-нардепа рады Царёва
Мир
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Мир
Пентагон заявил о намерении США выпускать новый тип ядерной бомбы
Происшествия
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Мир
В НАТО указали на преждевременность вступления Украины в альянс
Мир
ХАМАС заявило об атаке Газы Израилем «с суши, моря и воздуха»
Мир
В Виннице школы перевели на онлайн-обучение из-за вспышки гепатита А
Сюжет:

Финансист предрек курсу биткоина рост до исторического максимума

Финансист Переславский: биткоин может снова вырасти до $70 тыс. за два-три года
0
Фото: Global Look Press/Silas Stein
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рост цены биткоина на 30% за две недели может быть обусловлен несколькими факторами. Об этом сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал в четверг, 26 октября. Финансовый аналитик также предрек криптовалюте дальнейший рост до нового исторического максимума.

По словам эксперта, во-первых, настроение инвесторов и трейдеров значительно улучшилось. Оптимизму способствовал отказ Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) от продолжения расследования против руководителей Ripple, а также от вердикта апелляционного суда США, который предписывает SEC пересмотреть заявку Grayscale на преобразование ее криптовалютного траста в спотовый биткоин-ETF.

Вторым и третьим факторами экономист считает технический анализ и психологию биржевой толпы, между которыми наблюдается тесная связь.

«Мощный уровень сопротивления, располагающийся вблизи отметки $30 тыс., был преодолен 23 октября, и актив вырос более чем на 10% на очень приличных объемах, в том числе и на закрытии коротких позиций крупных маржинальных спекулянтов, которые вынуждены были откупать свои «шорты» (шорт, или короткая позиция, — продажа актива в надежде на его падение)», — пояснил Переславский в беседе с Lenta.Ru.

По мнению экономиста, положено начало для долгосрочного тренда по увеличению стоимости биткоина.

«Следует дождаться двух взаимоисключающих событий: одобрения спотового ETF в США и халвинга биткоина. Если первое событие однозначно даст новый импульс спросу, то второе может сократить приток денег от майнеров», — отметил он.

Он добавил, что для долгосрочных инвестиций биткоин является перспективным вложением. Через два-три года криптовалюта может достигнуть своего исторического максимума в районе $70 тыс.

Монетная политика: при сохранении ставки ФРС биткоин взлетит до $40–50 тысяч
Чем вызвано подорожание криптовалют в апреле и что будет влиять на дальнейший рост курсов

Во вторник, 24 октября, курс биткоина (BTC) повышался до $35 280. Однако к 12:16 мск опустился до $34 130, передает НСН.

Как уточнил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, за 13 неполных дней цена повысилась на 32,94%. Эксперт рассказал «Известиям», что на рост криптовалюты повлияли несколько факторов.

В апреле опрошенные «Известиями» эксперты выразили мнение, что в случае снижения уровня инфляции в США в этом году курс BTC может подняться до $40–50 тыс. При этом в июле банк Standard Chartered сообщил, что ожидает роста стоимости биткоина до уровня в $50 тыс. к концу этого года и $120 тыс. к концу 2024-го.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023