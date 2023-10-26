Губернатор Петербурга отчитался о выполнении поручений президента по развитию транспорта

Поручения президента по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла дают новый импульс не только для развития агломерации, но также для всего северо-запада России и для всей страны в целом, заявил губернатор Александр Беглов.

«Это касается и транспортной инфраструктуры, дорожного строительства, создания железнодорожных обходов, развития наземного транспорта и метро, причём совместно с Ленинградской областью. Хотел бы от имени петербуржцев сказать слова благодарности нашему президенту, потому что таких масштабных работ и таких масштабных инвестиций никогда не было», — отметил глава города на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По его словам, объем вложений не сравним по затратам ни с Кольцевой автомобильной дорогой (КАД), ни с Западным скоростным диаметром (ЗСД).

Зампред правительства России Марат Хуснуллин, который провел заседание, рассказал, что он посетил ряд строящихся в регионе социальных объектов и оценил ход дорожных работ. «Петербург и Ленинградская область очень активно развиваются. Все показатели перевыполняются. Можно с полной уверенностью сказать, что все поставленные на этот год задачи будут выполнены — и по дорожному строительству, и по ремонту, и по жилищному строительству, и по всем программам, которые реализуются в этих регионах вместе с федеральным центром», — отметил Хуснуллин.

Участники заседания обсудили ход исполнения поручений президента по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла. Перечень из 15 поручений был утвержден главой государства в 2021 году.

В числе проектов, по которым дал поручения глава государства — Широтная магистраль скоростного движения. Сейчас идет строительство первого этапа. Еще один проект — обновление подвижного состава городского электрического транспорта: закуплено 344 трамвая и 395 троллейбусов. Также продолжается масштабное обновление подвижного состава метро. В прошлом году был полностью обновлен автобусный парк коммерческих перевозчиков — закуплено более 2800 современных и экологичных автобусов на газомоторном топливе. Сегодня на маршрутной сети города работает более 3 тыс. автобусов на природном газе. На прошлой неделе был дан старт строительству первого на северо-западе парка электробусов.

Также глава государства поручил представить предложения по строительству линии метро до станции Кудрово и электродепо «Правобережное» на территории Ленинградской области. Межевые и кадастровые работы завершены.

Совместно с РЖД рассматривается проект создания северо-восточного и юго-западного железнодорожных обходов Петербурга. «Это позволит вывести транзитные грузопотоки из центральной части города в сторону морских портов и интегрировать существующие железнодорожные ветки в городские пассажирские перевозки», — заключил Беглов.