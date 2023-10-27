Не сделать ставки

Считается, что прогнозы редко реализуются, но есть такие, которые больше относятся к сфере деятельности Капитана Очевидность. Делать их легко, но не всегда приятно. Вспомнить хотя бы август этого года, когда все потоки общественного внимания устремились в сторону ЦБ. Со всех сторон раздавались призывы незамедлительно принять меры по обузданию курса рубля, который упорно демонстрировал нездоровую худобу. Поэтому, утверждали апеллирующие к регулятору, экономика страдает, а значит, пора проявить жесткость. И ЦБ в августе внепланово и резко повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%.

Первый вопрос, который тогда напросился сам собой: «Интересно, а когда та же общественность начнет обвинять Центробанк в том, что из-за его действий подорожал кредит, что он душит экономику и т.п.»? Ответ, как говорится, не заставил себя ждать. Уже в сентябре после очередного повышения ставки до 13% в информационном поле появились первые тревожные «доколе».

К настоящему моменту градус тревожности повысился настолько, что самые радикальные экономисты называют повышение ключевой ставки в пятницу, 27 октября, катастрофой для экономики. Правда, большинство аналитиков уверены, что Центробанк всё же пойдет на очередной шаг. Самый распространенный прогноз — повышение до 14%, но есть эксперты, которые уверены, что мы можем увидеть и 14,5–15%. Некоторые СМИ из недружественных стран и вовсе нагнетают, мол, регулятор может принять решение о 17%.

Кстати, сигнал о том, что ставка может быть повышена, дал и сам ЦБ. В середине октября в интервью «Интерфаксу» об этом в очередной раз сказал зампред Банка России Алексей Заботкин. Неудивительно, что рынок не только принял, но и отыграл этот фактор.

Но так ли необходимо снова повышать ставку? За октябрь произошло множество событий и поспели разнонаправленные данные, которые дают информацию для размышления по этому вопросу.

С одной стороны, инфляция. Она, увы, играет на стороне сторонников повышения ставки. Так, в сентябре месячный рост цен с поправкой на сезонность оказался максимальным с апреля 2022 года. А в октябре годовая инфляция приблизилась к 6,6%. Однако уже даже сам ЦБ не отрицает того, что по итогам 2023-го показатель будет около 7%, а аналитики и вовсе в этом не сомневаются. К тому же они уверены, что по итогам следующего года нам не удастся вырулить на целевой уровень в 4%.

С другой стороны, в октябре было все-таки принято решение об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами. К тому же последние данные по оценке платежного баланса за III квартал свидетельствуют о положительных изменениях, которые должны играть на стороне рубля. А именно он, напомню, стал основным мотивом для повышения ставки.

По итогам III квартала, констатировал ЦБ, профицит счета текущих операций увеличился по сравнению с предыдущим. Одна из важнейших причин — рост экспорта при неизменном стоимостном объеме импорта. Проще говоря, продавали за рубеж в денежном выражении больше, покупали примерно столько же. В итоге разница выросла в пользу продаж.

Экспорт поддержали более высокие цены на нефть, о чем, кстати, еще летом говорили многие эксперты применительно к курсу рубля. При этом восстановление импорта приостановилось. Для рубля, если рассматривать его здоровье как укрепление, это позитив. Ведь именно активизация импортеров этим летом во многом привела к его «похудению». Более того, в IV квартале на импорт окажет влияние и фактор повышения ставки, рассказывал в интервью «Известиям» Алексей Заботкин.

Это ли не повод, чтобы регулятор взял паузу и позволил лекарствам сделать свое дело, посмотреть на эффекты, чтобы спокойно без спешки и давления принять решение по денежно-кредитной политике на следующем заседании?

Еще из информации к размышлению о влиянии предыдущих решений. Например, снижаются темпы роста потребкредитования физических лиц, которое выступает одним из значимых факторов влияния на спрос, разгоняющий инфляцию. При этом растут средства на депозитах, поскольку многие банки подняли ставки до 13%. Проще говоря, уже сейчас мы видим эффект по повышения ключевой ставки. Люди начали меньше брать взаймы и тратить это на потребление, а больше стали сберегать. Что, в свою очередь, позитивно влияет на рост цен.

Да и сам рубль, кстати. В четверг, 26 октября, курс находился на уровне 93 рублей за доллар. То есть после выдвижения тяжелой артиллерии в его поддержку он отступил от так называемой психологической отметки 100, но из поля зрения ориентир не терял. Сейчас он уже смело поглядывает на отметку в 90. Очень вероятно, что если в пятницу ЦБ не повысит ставку, то валюта наша тут же пересмотрит направление, но в большей степени под воздействием спекулятивных факторов.

В советских пивных часто вывешивали плакаты, которые предупреждали посетителей от излишней поспешности: «Требуйте долива пива после отстоя пены». Очень сейчас напрашивается эта аналогия. Можно схватить бокал, наполовину заполненный пеной, или проявить терпение, но получить полноценный напиток. Еще можно лить пену в пену, но стоит ли?

Иногда и правда стоит дать решениям отстояться, сделав перерыв между первым, вторым и третьим повышением ставки. Но думаю, что регулятор вряд ли пойдет на этот шаг. Во-первых, это ударит по портфелям ценных бумаг банков. Да и по их заимствованиям у ЦБ, которые они увеличили в этом месяце в расчете на повышение ставки. Во-вторых, подавляющее большинство всё же верит, что у ЦБ есть волшебная палочка, взмахнув которой вверх, регулятор может вернуть курс рубля на уровень хотя бы 2003 года. И это является фактором психологического давления.

А есть ли палочка? Нет ее. Есть практически сантехнический инструмент, которым можно, конечно, перекрыть трубу в некоторых местах, но это одновременно увеличивает напор воды на других участках, куда ЦБ дотянуться не сможет.

Автор — обозреватель «Известий»

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