Спортивные выходные с «Известиями»

Смешанные единоборства

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Очередной вечер боев в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится на этой неделе. В кард вошло четыре поединка. Главным из них станет противостояние между скандальным российским бойцом Вячеславом Дациком и белорусским кикбоксером Петром Романкевичем.

Для обоих это будет первый бой с лета. В августе Дацик победил Оли Томпсона, а месяцем ранее Романкевич проиграл нокаутом в первом раунде Федору Колтуну. Также стоит отметить выход в октагон Ивана Емельяненко, младшего брата Федора и Александра. Иван построил успешную карьеру в боевом самбо и рукопашном бою, но лишь в мае 2023 года дебютировал в смешанных единоборствах. Тогда он победил бойца поп-MMA Алексея Леденева. А теперь 35-летний спортсмен поборется с Юрием Рябым.

Также в рамках вечера Шовхал Чурчаев встретится с Шамилем Галимовым, а Вячеслав Василевский — с Максимом Федоровым.

27 октября, 23:00. Волейбольная арена «Динамо» (Москва). Прямая трансляция на «РЕН ТВ»

Футбол

Чемпионат России. «Ростов» – «Локомотив», ЦСКА – «Краснодар»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Противостояние Артема Дзюбы и Валерия Карпина — это всегда весело. Их многолетняя ненависть друг к другу притягивает дополнительное внимание к матчу предстоящего 13-го тура РПЛ, где «Ростов», главным тренером которого работает Карпин, примет на своем поле «Локомотив», за который почти год играет Дзюба, став одним из главных лидеров команды. Но в плане турнирной таблицы центральным матчем можно назвать визит лидера чемпионата «Краснодара» к действующему вице-чемпиону и обладателю Кубка России московскому ЦСКА.

28 октября, 16:30, «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). 29 октября, 19:30, «ВЭБ Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Теннис

Женщины. Малый итоговый турнир WTA

Фото: Global Look Press/Luo Yuan

В конце этой неделе в мексиканском Канкуне стартует Итоговый турнир Женской теннисной-ассоциации (WTA), в котором примут участие восемь лучших теннисисток мирового рейтинга. В одиночном разряде не будет никого из наших. Лишь Вера Звонарева в тандеме с немкой Лаурой Зигемунд примет участие в парном соревновании.

При этом для российских лидеров есть отдушина в виде Малого итогового турнира, в котором выступают теннисистки, занимающие в рейтинге WTA 9–19 места, а также один обладатель wild card. В числе идущих во втором десятке оказались Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова. Они уже вовсю выступают в китайском Чжухае. Касаткина даже обеспечила выход из своей группы в полуфинал и ждет, когда определятся ее следующие соперники. А Самсонова и Кудерметова находятся в одной группе и в последнем туре в очном поединке выяснят, кто пройдет дальше. Одной из них точно уже придется уступить там место китаянке Чжу Линь.

27 октября, 11:00, Самсонова – Кудерметова. 28 октября, 12:00, 14:15, полуфиналы. 29 октября, 11:00, финал. Центральный корт «Хэнцинь» (Чжухай, Китай). Прямые трансляции на сайте WTA

Фигурное катание

Гран-при России. Третий этап

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

После того как звездная фигуристка Елизавета Туктамышева объявила о пропуске нынешнего сезона, наш Гран-при России оскудел на громкие имена. Но и без чемпионки мира – 2015 на предстоящем этапе в Красноярске хватает статусных персон. В парном катании выступят чемпионы Европы – 2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду — пятикратные призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин, в мужском одиночном катании участие примут чемпион Европы – 2020 Дмитрий Алиев и серебряный призер чемпионата Европы – 2019 Александр Самарин, а у женщин на лед выйдет талантливая воспитанница группы Этери Тутберидзе Майя Хромых.

28 октября, короткая программа: 10:00, мужчины; 11:45, спортивные пары; 13:30, женщины; 15:15, танцы на льду. 29 октября, короткая программа: 09:00, мужчины; 11:00, спортивные пары; 12:30, женщины; 14:30, танцы на льду. «Кристалл Арена» (Красноярск). Прямые трансляции на Первом канале и Okko

Теннис

Мужчины. Турниры ATP-500

Фото: Global Look Press/IMAGO/Juergen Hasenkopf

Меньше месяца осталось до конца сезона-2023 в мировом теннисе. Скоро уйдут в отпуск женщины, а большинству мужчин осталось провести полторы игровые недели, после чего восемь лучших сыграют еще в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Участие в нем накануне обеспечил себе россиянин Андрей Рублев — для этого ему оказалось достаточно пробиться в четвертьфинал турнира в Вене, где он теперь встретится с Александром Зверевым из Германии. Также на этой стадии в столице Австрии встретятся две другие наши звезды — Даниил Медведев и Карен Хачанов. Кроме того, на турнире в Базеле в четвертьфинал пробился Александр Шевченко.

27 октября, четвертьфиналы: 15:00 – 22:30. 28 октября, полуфиналы: 15:00 – 18:00. 29 октября, финалы: 16:00, Вена; 17:00, Базель. Стадионы Wiener Stadthalle (Вена, Австрия) и St. Jacobshaile (Базель, Швейцария). Прямые трансляции на сайте ATP

Каратэ

Чемпионат мира

Фото: из личного архива Анны Чернышевой Анна Чернышева

Юбилейный 25-й чемпионат мира по каратэ в Будапеште завершится в конце недели. До него под нейтральным статусом допустили российских и белорусских спортсменов. Этому не помешала даже жесткая критика в адрес Всемирной федерации каратэ (WKF) со стороны украинских участников.

В столицу Венгрии отправилось 12 россиян. В мужских соревнованиях нас представляют Юрик Оганнисян (весовая категория до 60 кг), Ахмед Ахмедов (до 67 кг), Эрнест Шарафутдинов (до 75 кг), Эдуард Гаспарян (до 84 кг), Константин Коковуров (свыше 84 кг), Константин Сутягин (ката). У женщин от нашей страны выступают Елизавета Григорьева (до 50 кг), Анна Чернышева (до 55 кг), Анастасия Чупина (до 61 кг), Анна Кудрявцева (до 68 кг), Сунита Халимова (свыше 68 кг), Анна Щербина (ката).

27 октября, 10:00 – 18:00. 28 октября, 11:00 – 20:36. 29 октября, 11:00 – 18:25. «Будапешт Арена» (Будапешт, Венгрия).