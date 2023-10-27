В Москве стартовал конкурс «Доброе сердце столицы»

В Москве начался прием заявок на конкурс волонтерских инициатив «Доброе сердце столицы», сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Это одно из ключевых мероприятий для городского волонтерского сообщества, где участники смогут продемонстрировать свои достижения и познакомиться с деятельностью единомышленников.

«Участники будут выполнять различные задания. Для их удобства разработан чат-бот. Он ответит на вопросы и будет держать в курсе событий конкурса, сообщит о начале новых этапов. Подведение итогов запланировано на декабрь. Затем победители вместе с наставниками будут реализовывать свои проекты. Кроме того, будет подготовлен сборник лучших практик и инициатив», — рассказала Наталья Сергунина.

В текущем году конкурс пройдет в дистанционном формате, чтобы дать возможность участникам присоединиться к нему вне зависимости от графика. В конкурсе может принять участие каждый волонтер: самостоятельно — с 14 лет, а в составе школьного отряда — с шести лет. Им будут предложены профильные и творческие задания: тесты на знание волонтерской и проектной деятельности, задачи для командной проработки и демонстрации управленческих навыков. Все участники получат рекомендации экспертов, которые помогут им в дальнейшей работе.

В финале конкурса жюри выставит оценки в каждой номинации и определит победителей.

Заявки принимаются по трем направлениям: «Деятельность», «Проект» и «Команда». Заявляться можно на любое количество номинаций. Для участия волонтерам предлагается заполнить анкету на официальном сайте конкурса до 19 ноября. По словам Натальи Сергуниной, итоги конкурса будут подведены в конце года.