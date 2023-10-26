Путин проводит встречу с молодыми учеными ракетно-космической отрасли. Трансляция

Президент России Владимир Путин в четверг, 26 октября, проводит встречу с молодыми учеными и специалистами ракетно-космической отрасли. «Известия» ведут прямую трансляцию мероприятия.

Вопросам развития этого сектора и ракетных разработок глава государства уделяет отдельное внимание. Так, буквально накануне под руководством российской лидера состоялась тренировка стратегических сил сдерживания, в ходе которой были осуществлены практические пуски ракет, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» и баллистической ракеты «Синева».

Кроме того, в апреле на торжественном мероприятии в Кремле, посвященном Дню космонавтики, Путин отдал распоряжение нарастить производство отечественных спутников для различных целей. Президент подчеркнул, что Россия обладает собственными уникальными решениями по выполнению оборонных задач и освоению космоса и что за этими решениями стоит напряженный труд многих поколений рабочих, инженеров и ученых.