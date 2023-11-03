Астролог рассказала о Луне в знаках зодиака

Астролог Ольга Архангельская рассказала «Известиям» о положении Луны в натальной карте.

«Что такое личный гороскоп, или натальная карта человека? Это конфигурация планет Солнечной системы в момент рождения человека с точки зрения земного наблюдателя. Чтобы составить натальную карту, необходимо знать дату, место и точное время рождения. Далее зайти в астропроцессор, ввести данные — и вуаля! Перед глазами ваш космический паспорт и потенциал развития», — сказала специалист.

Однако зачастую гороскопы в газетах и журналах не работают, и это нормально, отметила Архангельская. Люди, рожденные под одним знаком, могут существенно отличаться друг от друга. Даже однояйцевые близнецы с разницей во времени рождения в несколько минут имеют достаточно разные характеры.

«Гороскопы в СМИ обычно пишутся по Солнцу. На вопрос «Кто ты по знаку зодиака?» вы называете какой-то конкретный знак. То есть в день вашего рождения Солнце было в этом знаке. Солнце является звездой системы, дает тепло, свет и жизнь и занимает по массе 99,86% Солнечной системы. Отсюда и значимость светила в гороскопе. Солнце в натальной карте отвечает на вопрос «Кто?». Солнце — это наше «я», наша индивидуальность и самобытность, самосознание и внутренняя активность», — сказала эксперт.

Остальные планеты личного гороскопа, такие как Луна (спутник Земли), Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон, также имеют свое значение и показывают, как человек будет раскрываться в жизни.

В данной статье мы познакомимся с Луной. Это один из показателей сложной системы натальной карты, следовательно судить о человеке лишь по планете в знаке было бы большой ошибкой, подчеркнула Архангельская.

«Луна является естественным спутником Земли и помогает нашей индивидуальности, то есть Солнцу, адаптироваться и взаимодействовать с внешним миром. Если Солнце — это сознание, постоянство, активность, мужское начало, то Луна — подсознание, изменчивость, инстинктивность, пассивность, пластичность, восприимчивость, умение расслабляться, женское начало. Луна отвечает за привычки и реакции, помогает нам подстраиваться под внешние условия. Как Луна отражает солнечный свет, так и у человека она выражает внутреннее состояние и реагирует на внешние условия. Луна не рождает чувства, а лишь отражает и проявляет. Солнце показывает нашу уникальность, а Луна — то, что мы впитали в себя благодаря воспитанию в семье и социуме, наши привычки, традиции, зависимости, страхи, стереотипы», — сказала она.

День недели — понедельник. Стихия — вода. Металл — серебро. Органы — грудь, матка, желудок. Цвет — зеленый, серебристый. Камни — лунный камень, жемчуг, перламутр. Луна управляет знаком Рак.

ЛУНА В ОВНЕ

Активная и деятельная Луна зачастую доминирующая в семье. Внешний мир воспринимается как пространство для деятельности и установки своих правил. Быстрая, почти мгновенная реакция на внешний раздражитель. Не любит ждать и терпеть. Забота проявляется в бесстрашной защите домочадцев и всех, кого любит. Если проявляет агрессию, то только в целях защиты. Не признает ограничений. Всё успевает. Позитивно настроена. Плохо «слышит» других людей. Расслабляется через активные действия. Хорошо заниматься спортом и вести энергичный образ жизни.

ЛУНА В ТЕЛЬЦЕ

Может быть внешне спокойной, что бы ни происходило вокруг. Терпеливая Луна, готовая упорно трудиться ради накопления благ и ресурсов. Не любит торопиться, размеренна и надежна. Любит запасы на черный день. Плохо переносит потери и разрывы связей. Ценит всё не только качественное и долгосрочное в использовании, но и эстетически приятное и красивое. Отлично чувствует материальный мир. В минусе — излишнее накопительство. Великолепная хозяйка. Собственнические инстинкты развиты. Стремится создать в доме порядок, уют и изобилие. Заботу выражает в конкретных и четких делах. Не вспыльчивая, ровная.

ЛУНА В БЛИЗНЕЦАХ

Быстро переключается, поскольку мгновенно реагирует на внешние условия. Мир — поле общения и обмена информацией. Живая и подвижная, общительная и открытая. Перемены воспринимает спокойно. Любопытна. Может скучать от однообразия. Обожает учиться, учить, принимать гостей. Друзья и вечеринки приносят удовольствие. В хозяйственные процессы включается по настроению. Важно всё новое: новый рецепт, новое средство труда, новая информация. Нервная система беспокойная и подвижная, частая смена настроений. Отдыхает, когда гуляет, общается, разговаривает, ездит по новым местам. Может одновременно переписываться с двумя и более людьми, отвечать в несколько чатов.

ЛУНА В РАКЕ

Мир воспринимается как теплый, родной и уютный дом. Оберегает и сохраняет всё, что дорого. Патриотизм. Сильная связь с матерью, с бабушкой, с родом и корнями. Семья очень важна как тыл и то место, где можно расслабиться, отдохнуть и набраться сил. Заботится о старших и младших, оберегает и сохраняет связи и традиции. Здоровье часто зависит от эмоционального состояния. Хорошая хозяйка, великолепная кулинарка, очень домовита и преданна семье. Высокая потребность быть нужной, быть в тепле и ласке. Высокая степень впечатлительности и обидчивости, особенно, когда ее старания в заботе и опеке отвергаются.

ЛУНА ВО ЛЬВЕ

Ярко, иногда театрально проявляется, как на сцене. Потребность выглядеть роскошно и достойно. Дом, семья, дети — предметы гордости. Умеет щедро заботиться и активно опекать. Любит гостей и включается, когда есть повод продемонстрировать себя. Может настолько сильно увлечься собственными идеями, что не слышит ничего вокруг. Расслабляется в атмосфере праздника, веселья, творчества, игры. Обожает как дарить, так и получать подарки. Мебель и предметы быта выбираются с точки зрения пафоса и шика, в меньшей степени рассматривается практичность. Не любит подчинения, предпочитает всех подчинять себе. Не распыляется, а четко концентрируется на объекте внимания.

ЛУНА В ДЕВЕ

Отличается умом, логичностью, прагматичностью и рациональностью. Любое действие продуманно и рассчитано. На душе хорошо, когда вокруг чистота и порядок, поэтому может бесконечно окидывать пространство критическим взглядом, где бы еще помыть, протереть и почистить. Грязь и беспорядок приводят к беспокойству. Брезглива. Лениться себе не позволяет, всегда находятся дела и заботы. Расторопная в работе, может наводить излишнюю суету. Мир воспринимает не как место для расслабления и отдыха, а как поле деятельности и труда. Испытывает потребность в служении и чувствует чужие потребности. Прекрасно ощущает свой организм, поэтому может зацикливаться на здоровье, походам по врачам и сдаче анализов. Часто аскетична, запаслива, любит очистительные процедуры, голодание, правильное питание. Лишая себя чего-то, может иметь достаточно большие накопления.

ЛУНА В ВЕСАХ

Спокойствие и расслабление наступают в атмосфере мира, гармонии и справедливости. Общительна и приветлива. Не приемлет разговоры или подачу информации на повышенных тонах. Предпочитает общение тет-а-тет большим и шумным компаниям. Мягка, тактична и деликатна, умеет сглаживать острые углы. Выбивают из равновесия открытые конфликты. Важно находиться в партнерстве. Не выносит давления. В доме комфортно, если есть предметы искусства, красоты. Эстетическая составляющая очень важна во всём. Любит находиться в богемных местах, посещать театры и выставки. Бытовые вопросы не стоят на первом месте, но делает много из-за потребности гармонии в окружающем ее пространстве. Часто выполняет работу за партнера.

ЛУНА В СКОРПИОНЕ

Самая настороженная и напряженная Луна. Мир воспринимается как небезопасное место, где надо в любой момент быть готовой к самому ужасному, держать под контролем пространство, обороняться от возможных неприятностей. Трудно расслабиться, поскольку всегда находится в сосредоточении от мнимых опасностей. Слишком ранима и обидчива, чувствительна и восприимчива. Практически невозможно забыть обиду. Не доверяет никому, всё проверяет. С трудом входит в новые группы людей и только через длительное время может отпустить контроль и оборонительную позицию. Не доверяет из-за боязни разочарования. Очень заботлива и надежна. Ревнива. Высокая работоспособность и отдача всей себя выполняемому делу. Высокая чувствительность и интуиция. Всё мистическое, таинственное и эзотерическое притягивает внимание. Желательно учиться расслабляться и отпускать ситуацию. Луне в Скорпионе может казаться, что ей уделяют мало времени.

ЛУНА В СТРЕЛЬЦЕ

Внешний мир — бесконечный горизонт познания, место для проявления себя и утверждения своего авторитета. Собственное мироощущение может быть навязано окружающим людям, дабы они правильно жили, старается уберечь их от заблуждений. Любит учить, раздавать советы, воспитывать. Жизнерадостная и позитивная. Расслабляется в процессе познания, путешествий, занятия спортом, философствования, изучения новых культур и языков. Потребность в принадлежности к элитарным слоям общества, в уважении. Дом обычно хороший, добротный, с престижными атрибутами. Вещи брендовые, желательно импортные.

ЛУНА В КОЗЕРОГЕ

Склонна отгораживаться от внешнего мира и замыкаться в себе. Мир воспринимается как холодный и недружественный. Любит одиночество и раздражается, когда ее беспокоят, как ей кажется, по пустякам. Бывает ощущение недолюбленности. Часто депрессивна. Эмоции выражает скупо, предпочитает помочь делом или советом. Стабильна и консервативна, не любит перемен. Боится терять. Всё внимание сосредоточено на пользе и результативной деятельности. Выстроить гармоничные связи и отношения очень трудно. Иногда медлительность, но при этом высокая работоспособность. Предрасположена к накопительству, предпочитает делать из старого новое. Достаточно аскетична и скромна.

ЛУНА В ВОДОЛЕЕ

Оптимистичная, дружелюбная, энергичная и общительная Луна, в то же время отстраненная и никого не пускающая к себе в душу. Не терпит навязчивости, вмешательства в свои дела, ограничений, соблюдает дистанцию в общении. Мир для нее — свобода, равенство и братство. Потребность в объединении с единомышленниками. Нет сложностей для знакомств и дружбы. Не любит однообразия и рутины, однако проявляет высокую эффективность в работе на общее благое дело ради высокой идеи и будущего. Расслабляется в дружеских компаниях, в процессе обдумывания планов, проектов и мечтаний. Обожает юморить, смешить, вплоть до клоунады. Может позволять себе разного рода вольности проявлений.

ЛУНА В РЫБАХ

Обладает высокой чувствительностью, ранимостью и эмпатией ко всему живому. Умеет проявить сострадание и сочувствие, искренне пожалеть. Сентиментальна и мечтательна, может расплакаться от сильно захвативших ее чувств или сострадания. Очень мнительная, способна надумать то, чего нет на самом деле. Склонна к иллюзиям. Богатое воображение. Расслабляется в мире музыки, поэзии, романтики, помощи несчастным и обделенным, благотворительности, религии и всего сказочного. Обаятельная, заботливая и внимательная к другим людям, но истинное отношение может скрывать. Обладает терпением, способна приспособиться и адаптироваться, понять, простить и отпустить. Часто проявляет жертвенность в отношении к другим людям, например, накрывает шикарный стол, рассаживает всех, а сама садится скромно в стороне.