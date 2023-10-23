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В СК России проведен учебный курс для сотрудников, ответственных за взаимодействие со СМИ и общественностью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Управлением взаимодействия со средствами массовой информации СК России организованы занятия со вновь назначенными сотрудниками следственных органов, в том числе из новых регионов, а также курсы повышения квалификации для тех, кто уже имеет стаж работы в указанной должности.

Им разъяснены эффективные инструменты мониторинга СМИ и социальных медиа, правила работы с фото- и видеоконтентом, подготовки различных текстовых материалов, в том числе для соцмедиа и печатных изданий СК России. Офицеры получили практические знания, включая техники публичных выступлений, интервьюирования и продвижения контента.

В рамках учебного курса состоялась встреча с руководителем управления Президента России по общественным связям и коммуникациям Александром Юрьевичем Смирновым, на которой была подчеркнута необходимость объединения усилий региональных правоохранительных органов и представителей местного самоуправления в реализации единой государственной информационной политики.

Проведены рабочие встречи с представителями федеральных телеканалов и информационных агентств, где обсуждены способы совместного оперативного и объективного информирования общественности о работе следственных органов СК России.

Важным событием в ходе обучения стало оперативное совещание с Председателем СК России А.И. Бастрыкиным, где обозначены приоритетные направления деятельности старших помощников.

В ходе общения со специалистами и коллегами из других регионов у сотрудников появились новые идеи и творческие планы по освещению деятельности ведомства.

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