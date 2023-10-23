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В Волгоградской области ввели режим ЧС после взрыва газа и пожара в доме

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Фото: управление ГУ МЧС России по Волгоградской области
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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в населенном пункте Котельниково Волгоградской области после взрыва газа и пожара в многоэтажном доме. Об этом в пресс-службе администрации региона заявили в понедельник, 23 октября.

«Это позволит задействовать все возможные ресурсы и механизмы для максимально быстрого преодоления последствий происшествия», — отметил вице-губернатор Олег Николаев.

В настоящее время специалисты обследуют дом, а для жильцов организовали пункт временного размещения. Многие пострадавшие решили остаться у родственников.

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Ранее в этот день сообщалось, что в двух квартирах на пятом этаже в многоквартирном жилом доме в городе Котельниково Волгоградской области вспыхнул пожар. Информация о нем поступила в МЧС в 11:08, в 11:45 он был локализован. Площадь возгорания составляла 96 кв. м, сообщает телеканал «360».

Сообщалось также о ликвидации пожара.

В результате возгорания погиб один человек. Один пострадавший мужчина был доставлен в реанимацию. Медицинская помощь также понадобилась девочке, ее здоровью ничего не угрожает.

Как заявил «Известиям» глава района Сергей Понкратов, причиной пожара стал взрыв газа.

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