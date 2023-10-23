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Боррель призвал ЕС помочь избежать гуманитарной катастрофы в Газе и осудить ХАМАС

Боррель: ЕС должен осудить ХАМАС и предоставить гумпомощь Газе
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Фото: REUTERS/Juan Medina
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Европейский союз (ЕС) должен одновременно осудить нападение палестинской группировки ХАМАС на Израиль и сделать всё, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Газе. Об этом 23 октября заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран сообщества в Люксембурге. Ее трансляция велась на сайте пресс-службы Европейской комиссии.

«Мы должны одновременно осудить теракт ХАМАС и избежать гуманитарной катастрофы в Газе. Чтобы достичь этого, крайне необходимо, чтобы мы предоставляли гуманитарную помощь населению Газы», — сказал Боррель.

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Ранее в этот день Боррель указал на необходимость гуманитарной паузы в боевых действиях в Газе. По его словам, приоритетом является доставка гуманитарной помощи в Газу. Кроме того, дипломат подчеркнул, что должны прекратиться удары палестинского движения ХАМАС по Израилю, а взятые в плен заложники должны быть переданы израильским властям.

До этого, 21 октября, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что страна направит утром 22 октября в сектор Газа самолет с гуманитарной помощью в виде медикаментов и медицинских принадлежностей. На борту самолета будет находиться группа врачей, состоящая из 20 специалистов, добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля пострадал по меньшей мере 5431 человек, число погибших в стране превышает 1,4 тыс. Между тем министерство здравоохранения Палестины сообщило, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиб 4651 человек, еще 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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