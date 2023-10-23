Эксперт объяснил рост стоимости видеоигр на дисках в России

Средняя стоимость одной видеоигры на физическом носителе в России выросла до 6430 рублей за 10 лет (в 2014 году она составляла 2120 рублей), сообщило издание РБК. Кроме того, снизились продажи: в 2014-м было продано более 1,5 млн штук видеоигр, в 2023-м — 134 тыс. Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко рассказал «Известиям» 23 октября, с чем связано такое изменение показателей.

«В первую очередь подобное подорожание связано с очень простым экономическим фактором — с инфляцией. Потому что курс доллара 10 лет назад и курс доллара сегодня — это совершенно разные вещи», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его словам, игры сами по себе также подорожали в долларовом эквиваленте. Так, если в среднем игра 10 лет назад стоила $60, то в настоящее время стоимость современных игр подходит уже к $80 и даже $90, если это какое-нибудь deluxe-издание, добавил он.

«Почему же продажи упали? Тут всё зависит очень сильно от того, как люди считают статистику. В основном мы по старинке считаем статистику через официальных ритейлеров, сколько игр было продано в тех или иных магазинах. Но тут надо сказать, что после февраля 2022 года многие игровые компании и держатели платформ, такие как Sony, Microsoft, Nintendo, ушли с российского рынка. Поэтому игроки, которые остались в стране, покупают игры так называемым серым импортом», — сказал эксперт.

Он уточнил, что игры на физических носителях зачастую продаются через какие-то небольшие магазины, а не крупные сети. Поступают они в Россию из Казахстана, Китая и других стран.

«Понятное дело, что это тоже увеличивает их конечную стоимость для потребителя. Поэтому такое резкое падение [продаж] вовсе не означает, что люди перестали играть. Это означает, что люди просто ушли в серый сектор», — заключил Кузьменко.

Ранее, 9 октября, сообщалось, что за последние полтора года в России появилось как минимум 50 новых независимых студий, которые занимаются разработкой компьютерных игр. Об этом рассказали «Известиям» представители отрасли. Как объяснил руководитель Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников, они стараются занять нишу западных компаний и издателей, которые ушли с российского рынка.