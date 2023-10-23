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В Екатеринбурге уволены наблюдавшие за убийством сотрудники Госавтоинспекции

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Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
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Руководство главного управления МВД РФ по Свердловской области приняло решение об увольнении двух сотрудников Госавтоинспекции Екатеринбурга, которые подозреваются в том, что не приняли мер по предотвращению убийства иностранного студента. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД в понедельник, 23 октября.

Ранее в этот день в ряде СМИ были опубликованы кадры с видеорегистратора, на которых два сотрудника Госавтоинспекции, сидя в автомобиле, безучастно наблюдают за избиением человека. Они отреагировали и вышли из машины только в тот момент, когда жертва уже не двигаясь лежала на асфальте.

Как отметили в пресс-службе, оперативным сопровождением уголовного дела занимаются сотрудники подразделения собственной безопасности ГУ МВД по региону.

«Инспекторы ДПС подозреваются в непринятии мер по предотвращению тяжкого преступления в отношении иностранного студента/ <…> Собранные по данному факту материалы из полиции направлены для дальнейшей юридической оценки в следственные органы», — указано в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Инцидент произошел еще 18 августа, когда аспирант из Габона, посещая закусочную в Екатеринбурге, поссорился с 23-летним молодым человеком из-за девушки. Началась драка. В результате молодой человек выхватил нож и ударил им иностранца. Спасти его медики не смогли — он потерял слишком много крови.

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В сентябре сообщалось, что в Москве задержали двух сотрудников полиции ОВД «Выхино-Жулебино» по подозрению в вымогательстве. По данным следствия, полицейские ввели в заблуждение гражданина России, обвинив его в противоправных действиях. В результате они получили от мужчины денежную сумму якобы для того, чтобы снять с него уголовную ответственность.

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