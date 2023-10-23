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Путин провел телефонные переговоры с президентом Бразилии

Путин провел телефонные переговоры с президентом Бразилии Лулой да Силвой
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 октября, провел телефонные переговоры с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны обстоятельно обсудили резко обострившуюся ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

«Выражена серьезная обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения, подчеркнута принципиальная важность скорейшего прекращения огня, эвакуации из сектора Газа иностранных граждан, обеспечения беспрепятственного доступа в анклав гуманитарной помощи», — говорится на сайте Кремля.

Учитывая председательство Бразилии в октябре в Совете Безопасности ООН, стороны предметно рассмотрели различные аспекты совместной работы в целях принятия по линии организации «безотлагательных и эффективных мер по деэскалации кризиса».

«И реального продвижения мирного процесса на общепризнанной международно-правовой базе, предусматривающей создание независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», — добавили в Кремле.

Также была затронута тема конфликта на Украине. Президент Бразилии подчеркнул, что в данном контексте он выступает за поиск путей урегулирования ситуации с помощью политико-дипломатических средств. В свою очередь, Путин «вновь подтвердил открытость России к диалогу при выполнении киевскими властями известных российских условий и учете новых реалий».

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Ранее, 21 октября, первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что Москва собирается запросить новое заседание СБ ООН, чтобы обсудить урегулирование палестино-израильского конфликта.

До этого, 18 октября, Полянский указал, что США потерпели огромный внешнеполитический провал, наложив вето на бразильскую резолюцию по палестино-израильскому конфликту. Он указал, что как бы ни старались американцы предстать в облике миротворцев, у них это в итоге не получилось. Совет Безопасности ООН не принял проект ближневосточной резолюции Бразилии, которая призывала отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. За принятие проголосовали 12 членов совета, однако США наложили вето. Россия и Великобритания от голосования воздержались.

16 октября СБ ООН отклонил и проект резолюции РФ по текущему конфликту. В нем Россия предлагала призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий. Кроме того, РФ осудила проявление насилия против гражданских лиц и акты терроризма, а также призвала конфликтующие стороны освободить заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тыс., еще 15 тыс. жителей ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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