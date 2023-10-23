Шойгу заявил о поставках в зону СВО до 15 тыс. т боеприпасов и топлива в день

Российским силам в зоне проведения спецоперации поставляют до 15 тыс. т боеприпасов и топлива в день. Об этом 23 октября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В этот день в выездном совещании в МО России по приглашению главы ведомства приняли участие председатель Совета Федерации страны Валентина Матвиенко и комитет СФ по обороне и безопасности. Шойгу обратил внимание на масштаб решаемых армией РФ задач в ходе спецоперации.

«Для понимания масштабов, мы только воды поставляем в вооруженные силы каждые сутки 1,5 тыс. т — это только питьевая вода. Мы примерно 350 т белья стираем в сутки. То есть, это надо понимать, что это не в одном месте все происходит», — сказал глава Минобороны.

Шойгу также отметил, что линия фронта составляет 1 тыс. км, ежедневно войскам России в зону спецоперации поставляют до 10-15 тыс. боеприпасов и топлива, а также того, что связано с ремонтом и обслуживанием техники.

В ходе выездного совещания Шойгу также подчеркнул важность задач, решаемых промышленностью.

«Мы можем привести много примеров, очень ярких примеров, когда молодые люди, не имеющие никакого отношения к оборонной промышленности, поднимали, раскручивали в течение месяца производство», — дополнил министр.

Ранее, 17 октября, Шойгу заявил, что в условиях проведения спецоперации важно оперативное производство артиллерийских систем и боеприпасов к ним. Он отметил, что, исходя из этого, федеральными органами исполнительной власти России приняты соответствующие меры.

Еще в июле глава МО РФ заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса страны нарастили производство особо востребованных образцов вооружения для боевых задач.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.