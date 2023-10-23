Сийярто резко ответил недовольному встречей Орбана с Путиным представителю Литвы

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто резко ответил представителю Литвы, выражавшему недовольство встречей венгерского премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал журналистам сам Сийярто по итогам совещания глав МИД стран Европейского союза (ЕС) в Люксембурге 23 октября.

Венгерский министр сообщил, что на совещании литовский представитель в «особо грубой форме» задал вопрос по поводу переговоров Путина и Орбана в китайской столице.

По словам Сийярто, брифинг которого опубликован на сайте телеканала M1, в ответ на этот вопрос ему пришлось напомнить, что «Венгрия является суверенной страной, у которой есть самостоятельное правительство», которое само принимает решения по таким вопросам и «не допустит, чтобы кто-то пытался руководить им извне».

Глава венгерского МИДа также отметил, что его страна намерена и дальше продолжать взаимодействие с Россией в тех областях, которые не затронуты санкциями, в том числе в сфере энергетики.

«Мы продолжим сотрудничать на основе наших контрактов по поставкам энергоносителей», — сказал Сийярто на брифинге.

Встреча Путина и Орбана состоялась 17 октября. В ходе нее венгерский политик отметил, что его страна никогда не намеревалась противостоять России. Кроме того, Будапешт заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Москвой, рассказал он.

Путин, в свою очередь, отметил, что нападки на Орбана вызваны завистью, так как он имеет мужество отстаивать интересы своего народа, а этого мужества многие политические деятели Европы лишены. Российский лидер назвал ерундой обвинения в адрес Орбана в том, что он ведет пророссийскую политику, и подчеркнул, что премьер Венгрии — провенгерский политик.

О том, что Венгрия намерена и дальше развивать сотрудничество с Россией в стратегически важных областях, исходя из своих национальных интересов, Сийярто заявлял также 13 октября. Он отмечал тогда, что венгеро-российское сотрудничество имеет большое значение для Будапешта в стратегически важных областях, добавив, что надежное энергоснабжение Венгрии не может быть гарантировано без поддержания отношений с РФ.

До этого, в конце сентября, Сийярто указал на то, что возвращение к прежним отношениям между Россией и Европой — общий интерес Москвы и Брюсселя. Кроме того, Сийярто напомнил, что Венгрия является единственной страной НАТО, которая не поставляет вооружение Украине, что является «принципиальной позицией» Будапешта.