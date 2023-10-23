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Военный эксперт назвал следующее направление для попыток наступления ВСУ

Полковник Кошкин: ВСУ планируют развивать наступление на херсонском направлении
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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После попыток наступления на запорожском направлении вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют атаки на херсонском направлении. Такое мнение полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин высказал в понедельник, 23 октября.

По его словам, запорожское направление было главным, поэтому главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ездил на границу.

«Очень большие силы боли брошены, мы устояли и нанесли очень серьезный урон по живой силе и бронетанковой технике. Запорожское направление от мощного удара со стороны ВСУ мы отбили», — заявил специалист в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что сейчас ВСУ нацелились на херсонское направление, чтобы там развивать наступление там.

«Думаю, и здесь у них ничего не получится», — сказал Кошкин.

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Ранее в этот день председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе села Вербовое в Запорожской области российские военные провели успешную контратаку.

По его словам, ВСУ попытались атаковать в направлении Вербового и Новопрокоповки, но получили отпор, передает RT.

Рогов также отметил, что российские силы контратаковали также в районе сел Приютное и Полтавка на времевском направлении.

Ранее 23 октября Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ, которые уничтожили опорный пункт с пехотой ВСУ на запорожском направлении. Группа пехоты [ВСУ] до десяти человек укрывалась в блиндажах, уточнил командир огнеметного взвода с позывным Пламя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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