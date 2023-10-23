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Эксперт объяснила, какой шум не подпадает под закон о тишине

Эксперт Соловова: неконтролируемые источники шума не подпадают под закон о тишине
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Фото: Global Look Press/Peter Faber
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В настоящее время в России действуют только региональные законы о тишине, в которых источники шума делятся на контролируемые и неконтролируемые. И если речь идет про неконтролируемые источники, такие как лай собаки или плач ребенка, то привлечь к административной ответственности за это нельзя. Об этом «Известиям» 23 октября рассказала директор по правовым вопросам федерального девелопера «Неометрия» Серафима Соловова.

«Например, в Москве или в Санкт-Петербурге к действиям, нарушающим покой граждан, законодатель относит лишь те, которые можно контролировать, — работу телевизора, радиоприемника, игру на музыкальных инструментах, пение, сработавшую сигнализацию, использование пиротехники и так далее», — рассказала Соловова.

По ее словам, если речь идет про неконтролируемые источники шума, такие как лай собаки или плач ребенка, то за это нельзя привлечь к административной ответственности. Однако можно пожаловаться в правоохранительные органы, и тогда участковый должен будет провести проверку.

«Только предмет разбирательства там будет уже другим — в случае с ребенком, например, проверка будет проводиться по линии органов опеки и попечительства с точки зрения соблюдения прав несовершеннолетних. Что касается лающей собаки, то здесь важно, связано ли ее поведение с действиями хозяина. Если она просто скулит, пока его нет дома, то вряд ли владельца удастся привлечь к административной ответственности. Если же человек сам провоцирует ее на лай в ночное время и это удается установить, то состав нарушения имеется», — отметила она.

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В свою очередь, член генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров подчеркнул, что закон о тишине должен регулироваться на федеральном уровне и быть универсальным для всех субъектов РФ. В первую очередь, по его мнению, это упростит контроль за соблюдением законодательства.

«Очевидно, что плач ребенка не может считаться нарушением закона. А вот с животными ситуация может оказаться сложнее. Зачастую громкий лай собак связан с безответственным отношением к своему питомцу. Если проблема носит регулярный характер и доставляет соседям ежедневные неудобства, в этом случае можно применять определенные санкции к владельцам животных. Как минимум просветительские беседы либо настоять на прохождении животного курса с кинологом», — подчеркнул Прохоров.

При этом управляющий партнер брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO Александр Кукарин отметил, что в окончательной редакции законопроекта о тишине должны быть прописаны четкие критерии, которые, с одной стороны, позволят быстро выявить нарушителей спокойствия, а с другой — избежать двойных трактовок.

«Крайне важно к такому чувствительному вопросу не подходить формально, чтобы закон не противоречил здравому смыслу, и не предусматривал наказания для молодых родителей, и прежде всего был ориентирован на регулирование допустимого времени для строительных работ. То есть чтобы вместо борьбы с нарушителями он не превратился в карательный инструмент, под который может попасть большинство», — заявил Кукарин.

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Ранее в этот день «Известия» сообщили, что доработанный законопроект о тишине внесут в Госдуму 23 октября. Он предполагает введение в стране единых правил, запрещающих шум с 23:00 до 7:00. Документ также определяет единое время для шумных строительных работ — с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00.

Также отмечалось, что изменения коснутся и соблюдения самого закона — жильцы получат право выбирать на собраниях ответственного, который сможет составлять акты нарушения закона и передавать их в правоохранительные органы.

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