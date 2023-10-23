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В жилом доме в Тбилиси произошел взрыв

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Фото: rustavi2
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В жилом многоэтажном доме в районе Вазисубани в Тбилиси произошел взрыв. Об том 23 октября сообщает грузинский телеканал «Рустави-2».

В результате взрыва началась пожар, который оперативно потушили. По словам местных жителей, пострадали два человека, их госпитализировали.

Предположительной причиной инцидента стал взрыв водонагревателя.

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Ранее, 28 сентября, в Ташкенте произошел взрыв на таможенном складе в районе аэропорта. После на месте начался сильный пожар, в результате ничего из находившегося внутри не сохранилось. Взрывная волна ощущалась в 30 км от эпицентра. Согласно одной из версий, причиной взрыва могли стать аккумуляторные батареи для электромобилей, которые хранились на складе таможни.

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