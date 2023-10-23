Эксперт рассказал о благоприятных перспективах товарооборота между РФ и Индией

Директора Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев 23 октября рассказал «Известиям» о перспективах товарооборота между Россией и Индией.

Ранее в этот день «РИА Новости» написало, что за восемь месяцев товарооборот между Россией и Индией вырос до $43,8 млрд — это больше, чем за весь прошлый год.

«Это результат переориентации на новых партнеров в первую очередь за счет российского экспорта, в том числе энергоносителей. Проблема торговли с Индией состоит не в объемах, объемы мы можем наращивать и дальше, а в том, что торговля не сбалансирована, то есть российский экспорт гораздо больше, чем импорт из Индии. Это не очень хорошо», — сказал Данильцев.

При этом эксперт указал на благоприятные перспективы торговли между Россией и Индией.

«Я думаю, что здесь будет многое зависеть от того, как будет устроена система взаимных расчетов и платежей. И опять же от уровня цен, потому что, поскольку значительную часть составляют сырье, энергетические товары, цены колеблются, то есть объемы зависят от уровня цен. И наконец, [будет зависеть] от активности индийских партнеров, насколько они смогут поставлять необходимые для России товары. А так перспективы, в принципе, наверное, благоприятные», — сказал он.

14 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что российско-индийский товарооборот за полтора года вырос в пять раз — до c $10 млрд до $50 млрд. По ее словам, потенциал двух стран «гораздо больше», поэтому необходимо и дальше его развивать.

В июне сообщалось, что Россия поднялась на четвертое место среди крупнейших торговых партнеров Индии. Согласно данным министерства торговли и промышленности Индии, в январе–апреле 2023 года республика в 4,2 раза увеличила закупки российских товаров, составившие по объему до $20,5 млрд.