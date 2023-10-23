Военный эксперт рассказал об опасности израильского «Стального жала»

Минометная бомба «Стальное жало», которая была применена израильской армией против палестинского движения ХАМАС, уникальна, поскольку поражает цели практически с первого выстрела. Об этом 23 октября в разговоре с «Пятым каналом» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Здесь 100-процентная гарантия, что цель будет поражена именно первой миной. Поэтому эффективность такого оружия высокая, но оно дорогостоящее. Именно поэтому этим оружием оснащается спецназ, а не обычные войска, в силу высокой цены», — подчеркнул эксперт.

По словам Кнутова, противопоставить что-либо такому оружию сложно. При этом эксперт усомнился в том, что Израиль самостоятельно создал «Стальное жало» и выразил мнение, что снаряд мог быть разработан совместно с США.

Ранее, 22 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что военнослужащие подразделения «Магеллан» впервые применили боевое оружие «Стальное жало», уничтожившее огневую точку ХАМАС.

Снаряд «Стальное жало» является «умным» минометным боеприпасом с двойным наведением, что позволяет точно поражать цели как на открытой местности, так и в городских условиях.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля пострадал по меньшей мере 5431 человек, число погибших в стране превышает 1,4 тыс. Между тем министерство здравоохранения Палестины сообщило, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиб 4651 человек, еще 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.