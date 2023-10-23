Реклама
Прямой эфир
Общество
Собянин призвал автомобилистов воздержаться от поездок из-за непогоды в Москве
Мир
Лукашенко заявил об отказе Польши от восстановления добрососедства
Мир
В Италии выступили против поставок курятины с Украины
Происшествия
В Подмосковье загорелся торговый центр
Мир
МИД РФ заявил послу Норвегии о неприемлемости попыток сорвать чествование советских воинов
Мир
В ЕС заявили о слишком высоких ценах на энергоносители
Общество
В Госдуму внесли проект о правилах использования телефона на уроках
Общество
ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Олега Царёва
Наука и техника
Борисов заявил о приближающемся конце эксплуатации МКС
Общество
МЧС предупредило о снеге и гололеде в Москве до 28 октября
Мир
Шольц призвал страны ЕС ограничить расходы
Мир
Посольство РФ заявило о неприемлемости обвинений Москвы в поддержке терроризма
Интернет и технологии
В Сбербанке сообщили о восстановлении работы сервисов
Сюжет:

Военный эксперт рассказал об опасности израильского «Стального жала»

Военный эксперт Кнутов: «Стальное жало» поражает цели с первого выстрела
0
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минометная бомба «Стальное жало», которая была применена израильской армией против палестинского движения ХАМАС, уникальна, поскольку поражает цели практически с первого выстрела. Об этом 23 октября в разговоре с «Пятым каналом» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Здесь 100-процентная гарантия, что цель будет поражена именно первой миной. Поэтому эффективность такого оружия высокая, но оно дорогостоящее. Именно поэтому этим оружием оснащается спецназ, а не обычные войска, в силу высокой цены», — подчеркнул эксперт.

По словам Кнутова, противопоставить что-либо такому оружию сложно. При этом эксперт усомнился в том, что Израиль самостоятельно создал «Стальное жало» и выразил мнение, что снаряд мог быть разработан совместно с США.

Ранее, 22 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что военнослужащие подразделения «Магеллан» впервые применили боевое оружие «Стальное жало», уничтожившее огневую точку ХАМАС.

Снаряд «Стальное жало» является «умным» минометным боеприпасом с двойным наведением, что позволяет точно поражать цели как на открытой местности, так и в городских условиях.

Всему свое бремя: грозит ли Израилю война на два фронта
И станет ли наземная операция красной линией для боевиков «Хезболлы»

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля пострадал по меньшей мере 5431 человек, число погибших в стране превышает 1,4 тыс. Между тем министерство здравоохранения Палестины сообщило, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиб 4651 человек, еще 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023