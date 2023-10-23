Глава ПСБ назвал число МСП-получателей банковских услуг в новых регионах

Более 70 тыс. представителей сегмента МСП получают банковские услуги в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, рассказал председатель ПСБ Петр Фрадков. Он принял участие в парламентских слушаниях на тему «Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение».

По словам Фрадкова, предприниматели открыли более 75 тыс. расчетных счетов и установили свыше 25 тыс. терминалов эквайринга.

«ПСБ активно участвует в реализации правительственной программы социально-экономического развития новых субъектов, развивает инфраструктуру, продукты и сервисы для бизнеса новых субъектов РФ», — отметил руководитель банка.

Также с августа 2023 года, когда предприятия новых регионов были включены в единый реестр субъектов МСП, «ПСБ заключил льготные кредитные договоры на сумму свыше 120 млн рублей и сформировал предодобренные кредитные решения для 1,5 тыс. предпринимателей общей суммой свыше 1,8 млрд рублей», сообщил Фрадков.

Он добавил, что в новых регионах РФ есть огромный потенциал для формирования благоприятной среды для развития малых и средних предприятий. «Продолжим вести совместную работу по дальнейшему формированию среды для МСП вместе с профильными ведомствами и Центральным банком», — резюмировал он.

Например, с помощью цифровых сервисов банка предприятия малого и среднего бизнеса могут взаимодействовать с клиентами и партнерами в дистанционном формате. Речь, в частности, идет о системах электронного документооборота, бухгалтерского учета и сдачи отчетности.