В МО Британии заявили о подготовке свыше 50 тыс. военных ВСУ с 2015 года

С 2015 года более 50 тыс. украинский военнослужащих прошли подготовку в Великобритании. Об этом сообщает замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

«С 2015 года в Великобритании прошли обучение более 50 тыс. украинских специалистов», — говорится в его письменном ответе на вопрос депутата от правящей Консервативной партии Марка Логана.

Хиппи подчеркнул, что Великобритания привержена работе с союзниками и партнерами для удовлетворения оборонных потребностей украинской стороны.

«Приоритетные области поддержки в ближайшие месяцы включают противовоздушную оборону для защиты критически важной национальной инфраструктуры Украины в зимний период, дополнительные артиллерийские боеприпасы», — отметил Хиппи.

Накануне, 22 октября, британское минобороны сообщило о завершении подготовки украинских инженеров. Уточнялось, что программа позволит военным выстраивать более качественную оборону на основании знаний о потенциальных возможностях разных видов оружия.

В августе конце сентября портал Business Insider предположил, что провал украинского контрнаступления связан с неправильной подготовкой солдат западными партнерами. Отмечалось, что программа длительностью в несколько недель не может дать знания, достаточные для противостояния российской армии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.