Суд отказал третьей жене Градского Ольге в получении доли наследства

Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении гражданского иска о праве на наследство третьей жене композитора Александра Градского Ольге Градской (урожденной Фартышевой), сообщили в понедельник, 23 октября, в пресс-службе суда.

«Отказано в удовлетворении», — цитирует ТАСС решение суда.

Градская (Фартышева) состояла в браке с музыкантом с 1980 по 2001 год.

В прошлом году сообщалось, что она подала иск к собственным детям — Даниилу и Марии, а также к вдове бывшего мужа Марине Коташенко, с которой тот обручился за месяц до своей смерти. В частности, Градская (Фартышева) требовала признать наследственное право и поделить имущество, нажитое за годы брака с музыкантом.

Среди имущества упоминались земельные участки, два нежилых помещения и жилое здание. Кроме того, она требовала выделить половину имущества, нажитого за 20 лет брака с Градским, исключив его из состава наследуемого, и признать за ней право собственности.

Александр Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. Отмечалось, что народный артист России перенес инсульт, лежал в нейрореанимации. Церемония прощания с музыкантом прошла 1 декабря в московском театре «Градский Холл».