Родственники пострадавшей от мошенников сотрудницы библиотеки рассказали подробности дела

Родственники библиотекаря московской Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргариты Стручевой, которая перевела мошенникам несколько миллионов рублей и заложила квартиру, в понедельник, 20 октября, рассказали «Известиям» подробности о происшествии.

По их словам, женщина в настоящее время находится в шоковом состоянии и только начинает приходить в себя. Как рассказал один из ее родственников, благодаря изощренным методам мошенников она взяла огромный кредит, заложив для этого квартиру. Без залога имущества пенсионерке не выдали бы такую большую сумму.

«И деньги потеряла, и кредит взяла, и квартиру заложила. Сейчас мы как родственники будем заниматься этим. < …> Будет трудно вырулить — если где-то взяты кредиты, заложена квартира — ну кошмар какой-то», — сказал один из родственников.

Собеседник также отметил, что мошенники осуществляли свою деятельность с территории Украины по телефону. Изначально они позвонили ей, представившись сотрудниками банка и сообщив, что с ее счета кто-то пытается снять деньги.

«Они всегда говорят очень ласково, очень доброжелательно, всегда по телефону. Психологически выстроена вот это вот система, и человек как-то поддается этому», — рассказал родственник.

По его словам, далее злоумышленники звонили женщине под видом государственных служащих и сотрудников банков и давали указания. В частности, в один момент они приказали ей выключить свой мобильный телефон и купить новую SIM-карту и аппарат.

«Ей давали указания. Всё, свой мобильный телефон положите здесь. Идите в магазин, купите новый телефон, купите симку, включите ее. Ей сказали, что это всё проходит под патронажем государственной важности. Если вы одному хоть человеку скажете, на вас будет распространяться закон о разглашении государственной тайны, вы будете преследоваться по закону. В этом плане вся вот эта идет обработка», — пояснил родственник пострадавшей.

Купив новую симку, женщина поддерживала связь исключительно с мошенниками, которые звонили ей и сообщали, в какое такси и когда сесть и в какой гостинице остановиться.

«Ей звонили и говорили, за вами сейчас приедет такси, вам нужно сесть в такой-то автомобиль, номер такой то, и поезжайте в такой-то хостел или гостиницу», — сообщил собеседник редакции.

Он отметил также, что в общей сложности от рук мошенников, включая его родственницу, пострадали пять человек.

«Мы очень благодарны сотрудникам Уголовного розыска, которые нашли ее буквально через семь дней. Семь дней где-то она отсутствовала. Большая благодарность сотрудникам правоохранительных органов», — сказал он в заключении.

О пропаже Стручевой стало известно 17 октября. В этот день ее родственники и знакомые обратились в полицию, сообщив о том, что им звонили с номера женщины неизвестные с украинским акцентом и требовали выкуп в размере 5 млн рублей. В противном случае библиотекарь будет убита и расчленена, угрожали злоумышленники. Позже похитители снизили цену и согласились вернуть женщину домой за 3 млн рублей.

Позднее родственник Стручевой рассказал, что женщина еще до похищения искала 5 млн рублей, не называя причину, по которой ей понадобилась такая сумма.

Женщина была найдена 20 октября. Как стало известно, всё началось 2 октября, когда библиотекарь находилась в отпуске. Ей поступил звонок с неизвестного номера, где женщину убедили в том, что с ее счета пытаются списать деньги, поэтому ей срочно надо их снять и положить на «безопасный счет». Также ее убедили взять кредиты в других банках. Стручева перевела на «безопасный счет» 675 тыс. рублей и пыталась взять кредиты, в чем ей отказали.

Затем женщина вновь связалась с мошенниками, которые убедили ее в необходимости привезти на такси к станции метро «Кузьминки» наличные средства в размере 4,5 млн рублей и $7820. Она подала еще одну заявку на кредит и получила почти 2,5 млн рублей, переведя средства на счета аферистов.

Позже, 4 октября, Стручевой позвонили с просьбой помочь некой пенсионерке «спасти» деньги. Вместе женщины отправили мошенникам 1,2 млн рублей через банкомат. 13 октября аферист убедил Стручеву, что ее разыскивают аферисты и ей необходимо спрятаться в гостинице и отключить телефоны, не сообщая никому о своем местоположении.

21 октября полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба составила 9 млн рублей.