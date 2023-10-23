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RMC: разведка Франции обвинила российские СМИ в панике из-за нашествия клопов

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Французские спецслужбы обвинили российские СМИ в «содействии панике», возникшей у французов из-за распространения постельных клопов. Об этом 23 октября сообщает телерадиокомпания RMC.

«Русские не являются источником этого психоза, но они эффективно воспользовались ситуацией. Это была отличная возможность дестабилизировать Францию», — говорится в сообщении.

Кроме того, провоцирование безумия в СМИ в свете проблемы с клопами во Франции может запятнать имидж страны перед началом летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, указывает телекомпания.

Отмечается, что несколько публикаций в российской прессе были основаны на искаженных или несуществующих материалах французских СМИ. Так, упоминалась публикация, авторы которой указали, что кризис с клопами во Франции напрямую связан с украинскими беженцами, добавляет «Газета.Ru».

При этом, по данным RMC, регулярный рост вредителей наблюдается во Франции уже 20 лет.

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Минздрав Франции 3 октября призвал прекратить панику из-за нашествия клопов в Париже после появления кадров, на которых насекомые ползают по сиденьям парижского метро, высокоскоростных поездов и в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже.

Спустя день министр-делегат транспорта Франции Клеман Бон заявил, что на данный момент обострения ситуации с постельными клопами нет. С его слов, после сообщений граждан о насекомых власти приступили к тщательным проверкам, в результате которых случаи появления клопов в транспорте не подтвердились.

Позднее, 6 октября, на сообщения о нашествии постельных клопов во французской столице отреагировал Олимпийский комитет России (ОКР). Там заявили, что оргкомитет Игр должен будет отреагировать на ухудшающиеся санитарные условия в городе, ввиду того что следующие Олимпийские игры пройдут именно в Париже. Более того, в ОКР задались вопросом: «Нужно ли России при нынешних условиях кормить парижских клопов?»

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