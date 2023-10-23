NYT извинилась за освещение взрыва в больнице Газы

Редакция газеты The New York Times (NYT) извинилась перед читателями за статью, в которой обвинила Израиль в ударе по больнице в секторе Газа, а затем несколько раз меняла заголовок.

Как отмечается в редакционной статье NYT 23 октября, газета опубликовала материал, в котором ответственность за атаку на больницу возлагается на Израиль, поскольку редакция опиралась на данные, полученные от палестинского движения ХАМАС. При этом израильская сторона на тот момент не предоставила никакой информации о произошедшем.

«В результате у читателей сложилось неверное впечатление о том, что было известно и насколько достоверным было это сообщение», — отмечает редакция.

По мере поступления новой информации об ударе по больнице в Газе газета несколько раз изменяла заголовок статьи и в итоге убрала из него обвинения в адрес Израиля.

«Учитывая чувствительный характер этой новости в условиях разрастающегося конфликта и ее широкое освещение, редакторам NYT следовало бы тщательнее проработать ее первоначальный вариант и более четко определить, какую информацию нужно проверить», — говорится в статье.

Ранее, 17 октября, в секторе Газа был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения анклава, погиб 471 человек, еще 314 получили ранения.

ХАМАС заявило о прямой ответственности Израиля за обстрел больницы из-за доступности подходящих для этого военных средств только силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху при этом заявил, что ЦАХАЛ непричастна к удару по госпиталю. Израильские военные отметили, что взрыв был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада» — боевого крыла ХАМАС. Сама организация опровергла свою вину в происшествии.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что Пентагон представил ему данные, согласно которым Израиль не виноват в нанесении удара по больнице.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля пострадал по меньшей мере 5431 человек, число погибших в стране превышает 1,4 тыс. Между тем министерство здравоохранения Палестины сообщило, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиб 4651 человек, еще 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.