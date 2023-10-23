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Партию камчатского краба с фейковой документацией выявили в Петербурге

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В Санкт-Петербурге изъяли сырье камчатского краба. Товар находился в промзоне в районе станции метро «Парнас», сообщает телеканал «Известия». Отмечается, что деликатес хранился в антисанитарных условиях. На продукцию оформляли фиктивную документацию. Всего в Петербург из разных городов привезли около 2 т сырья. После расфасовки краба поставляли в магазины и рестораны по всей стране. Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров без маркировки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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