Партию камчатского краба с фейковой документацией выявили в Петербурге

В Санкт-Петербурге изъяли сырье камчатского краба. Товар находился в промзоне в районе станции метро «Парнас», сообщает телеканал «Известия». Отмечается, что деликатес хранился в антисанитарных условиях. На продукцию оформляли фиктивную документацию. Всего в Петербург из разных городов привезли около 2 т сырья. После расфасовки краба поставляли в магазины и рестораны по всей стране. Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров без маркировки.

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