Темпы снижения европейских биржевых цен на газ замедлились

Биржевые цены на газ в Европе замедлили темпы снижения. К 15:00 мск ноябрьские фьючерсы по индексу голландского хаба TTF подешевели до $540 за 1 тыс. куб. м, передает телеканал «Известия». Это примерно на 3,5% ниже расчетной стоимости пятницы. Она составила на лондонской бирже ICE $560,2 за 1 тыс. куб. м. Во второй декаде октября цены на газ в Европе ускорили рост из-за аварии на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

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